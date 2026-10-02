Givairo Read staat ook nu weer op de lijst van Bayern München, ondanks dat een transfer afgelopen zomer niet doorging. De Duitse topclub volgt de twintigjarige rechtsback van Feyenoord nog altijd intensief volgens het Duitse Bild en ziet in hem een serieuze optie voor de rechterflank. Afgelopen zomer ketste een deal echter af door de situatie rond de Franse vleugelverdediger Sacha Boey, die de club niet wist te verkopen.

Read is onder trainer Giovanni van Bronckhorst een vaste waarde en draagt momenteel de aanvoerdersband bij Jong Oranje. In de Eredivisie was Read in de eerste zeven duels al goed voor vier assists, terwijl hij ook in de Champions League negentig minuten meespeelde tegen FC Barcelona. Volgens FootballTransfers heeft Read, die in Rotterdam nog een contract heeft tot medio 2029, momenteel een marktwaarde van 27,5 miljoen euro.

Sacha Boey blokkeerde transfer

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Givairo Read leek afgelopen zomer al op weg naar een vertrek naar het buitenland, met Bayern München dat al maanden achter de talentvolle rechtsback aan zou zitten. Bij de Duitse grootmacht zat de bezetting op rechtsback deze zomer echter een transfer dwars. Bayern slaagde er niet in om Sacha Boey te verkopen. Boey bleef daardoor op de loonlijst drukken, waardoor sportdirecteur Max Eberl volgens Bild simpelweg geen financiële en personele ruimte had om een nieuwe rechtsback naar München te halen.

Eberl hanteerde afgelopen zomer een strikt beleid en mocht van de clubleiding maximaal zeventig miljoen euro uitgeven. Doordat Boey in ieder geval tot de winter in München blijft, moest Bayern de komst van Read voorlopig even parkeren. Mocht er in een latere transferperiode alsnog een koper komen voor Boey, dan kan Bayern de gesprekken over de Feyenoorder direct weer oppakken.

Transfersom en interesse uit Premier League

Voor Givairo Read speelt ook het financiële plaatje een grote rol bij een eventuele overstap naar de Bundesliga. Bayern München is erg gecharmeerd van de vleugelverdediger, maar de clubleiding heeft moeite om veel meer te betalen dan wat intern als het ideale bedrag wordt gezien door Feyenoord. Welk bedrag Bayern precies in het hoofd heeft voor die richtprijs, is tot nu toe niet bekend.

Bovendien is Bayern zeker niet de enige club met interesse in de verdediger van Feyenoord. Read sprak afgelopen zomer namelijk al met clubs als Nottingham Forest en AS Roma, al leidden die onderhandelingen destijds niet tot een definitieve overstap. Inmiddels houden meerdere topclubs uit de Premier League de rechtsback nauwlettend in de gaten, wat betekent dat Feyenoord bij een transfer rekening kan houden met flinke concurrentie uit het buitenland.