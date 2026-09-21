Premier League-top ruikt zijn kans: Feyenoord-uitblinker nadrukkelijk in beeld

heeft zich in de kijker gespeeld bij de absolute top van Engeland. Liverpool, Arsenal en Manchester City houden de rechtsback van Feyenoord nauwlettend in de gaten, waarbij vooral Liverpool serieus lijkt te onderzoeken of de vleugelverdediger komende winter naar Anfield kan worden gehaald.

Dat meldt de Britse transferjournalist Graeme Bailey van TEAMtalk. De belangstelling voor Read is niet nieuw, maar zijn sterke start van het seizoen heeft de interesse alleen maar verder aangewakkerd. De rechtsback was in zijn eerste zeven Eredivisie-optredens al goed voor vijf assists en drukt daarmee nadrukkelijk zijn stempel op het spel van Feyenoord.

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Liverpool ziet in Read volgens de berichtgeving een mogelijke oplossing voor de rechtsbackpositie. Arsenal en Manchester City volgen zijn ontwikkeling eveneens en zijn onder de indruk geraakt van wat hij aan het begin van het nieuwe seizoen laat zien.

Liverpool ziet Givairo Read als optie voor januari

Liverpool hield Read afgelopen zomer al nauwlettend in de gaten en is dat sindsdien blijven doen. Een overstap in de winterse transferperiode wordt dan ook als mogelijkheid gezien.

Liverpool kampt met een vraagstuk aan de rechterkant van de defensie. Jeremie Frimpong heeft dit seizoen moeite om een constant niveau te halen, waardoor trainer Andoni Iraola in de laatste drie competitiewedstrijden koos voor Barcelona-huurling Ronald Araújo als rechtsback. De Uruguayaan heeft die positie voorlopig naar zich toegetrokken, maar wordt tegelijkertijd ook gezien als een speler die centraal achterin uit de voeten kan.

Van een bod of concrete onderhandelingen met Feyenoord is vooralsnog geen sprake. Veel zal afhangen van welke club besluit de belangstelling daadwerkelijk om te zetten in actie.

Feyenoord hield Read afgelopen zomer al binnenboord

Een vertrek uit Rotterdam was enkele maanden geleden al serieus aan de orde. Nottingham Forest ondernam meerdere pogingen om Read vast te leggen, terwijl ook AS Roma zich nadrukkelijk meldde. Everton toonde eveneens belangstelling. Uiteindelijk kwam geen enkele club tot een akkoord met Feyenoord en bleef de rechtsback in De Kuip.

Technisch directeur Dévy Rigaux hield tijdens de onderhandelingen vast aan de voorwaarden van Feyenoord. De Rotterdammers verlangden afgelopen zomer dertig miljoen euro voor Read.

De vleugelverdediger besloot zich vervolgens volledig op Feyenoord te richten. Sindsdien is de belangstelling bepaald niet afgenomen. Read staat inmiddels op 62 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Zijn contract loopt nog tot medio 2029.