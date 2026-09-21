Xavi adviseert Noa Vahle: 'Het is een goede competitie, je moet 'm volgen'

Voetballen in Saudi-Arabië is voor bondscoach Xavi Hernández geen belemmering om te worden geselecteerd voor Oranje. De Spanjaard krijgt tijdens zijn persconferentie vragen over spelers die op jonge leeftijd de overstap maken van de Premier League naar Saudi-Arabië. Volgens Xavi moet vooral naar de individuele kwaliteiten en prestaties van een speler worden gekeken.
De bondscoach benadrukt dat hij de Saudi Pro League niet per definitie als een competitie ziet waarin spelers niet meer in beeld kunnen komen voor Oranje. Sterker nog: Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders maken 'gewoon' deel uit van de spelersgroep. "Als je de Saudische competitie volgt, weet je dat het geen slechte competitie is", reageert Xavi.
Als Noa Vahle hem voorhoudt dat er wel degelijk een niveauverschil bestaat tussen de Premier League en de Saudi Pro League, blijft de Spanjaard bij zijn standpunt. "Het is professioneel voetbal. Als hij presteert en in goede vorm is, kan een speler die in zo'n competitie speelt gewoon worden geselecteerd. Saudische clubs spelen in de Aziatische Champions League, dat is ook zwaar. Dus ja, je moet de competitie volgen."
Xavi kan daarbij putten uit zijn eigen ervaring. De voormalig middenvelder speelde jarenlang in Qatar en weet hoe het is om buiten Europa actief te zijn. "Ik ken dit soort competities heel goed, omdat ik zes jaar in Qatar heb gespeeld. Dus voor mij is er geen probleem. Wij beoordelen de speler, niet de competitie of de club waar de speler speelt."
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