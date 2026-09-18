Eerste Oranje-selectie Xavi bekend: Veerman terug, twee debutanten

De eerste selectie van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal is bekend. De Spanjaard roept 26 spelers op voor de aankomende vier duels in de Nations League, waaronder twee debutanten.

Gjivai Zechiël (Feyenoord) en Ruben van Bommel (PSV) maken onder Xavi hun debuut in de selectie van Oranje. Daarnaast valt op dat Joey Veerman na een absentie van twee jaar terugkeert in de selectie. Voor Memphis Depay heeft Xavi dan weer géén plek ingeruimd. Zoals al werd verwacht is Virgil van Dijk er wel 'gewoon' bij. De aanvoerder liet na de WK-uitschakeling in het midden of hij zou stoppen of doorgaan als international en heeft na een gesprek met de nieuwe bondscoach dus besloten om voor die laatste optie te kiezen.

Reactie Xavi: 'Voldoende mogelijkheden en flexibiliteit'

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"Met het oog op het programma van vier duels tijdens deze interlandperiode biedt een selectie van 26 spelers ons voldoende mogelijkheden en flexibiliteit", zegt Xavi. "Tegelijkertijd kunnen we met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen. Voor mij als bondscoach is het bovendien waardevol om hen de komende weken, waarin we voor het eerst intensief samenwerken, van dichtbij mee te maken en beter te leren kennen", aldus de Spanjaard.

Volledige selectie Oranje

Nathan Aké (Fenerbahçe SK), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (SS Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Programma Oranje in de Nations League

Xavi debuteert op donderdag 24 september op de bank van Oranje, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt in Amsterdam. Daarna volgen clashes met achtereenvolgens Servië (uit, 27 september), Griekenland (uit, 1 oktober) en opnieuw Servië (thuis, 4 oktober). De bondscoach zal aanstaande maandag (21 september) op een persconferentie tekst en uitleg geven bij de samenstelling van zijn selectie.