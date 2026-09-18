Eerste Oranje-selectie Xavi bekend: Veerman terug, twee debutanten

De eerste selectie van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal is bekend. De Spanjaard roept 26 spelers op voor de aankomende vier duels in de Nations League, waaronder twee debutanten.
Gjivai Zechiël (Feyenoord) en Ruben van Bommel (PSV) maken onder Xavi hun debuut in de selectie van Oranje. Daarnaast valt op dat Joey Veerman na een absentie van twee jaar terugkeert in de selectie. Voor Memphis Depay heeft Xavi dan weer géén plek ingeruimd. Zoals al werd verwacht is Virgil van Dijk er wel 'gewoon' bij. De aanvoerder liet na de WK-uitschakeling in het midden of hij zou stoppen of doorgaan als international en heeft na een gesprek met de nieuwe bondscoach dus besloten om voor die laatste optie te kiezen.
"Met het oog op het programma van vier duels tijdens deze interlandperiode biedt een selectie van 26 spelers ons voldoende mogelijkheden en flexibiliteit", zegt Xavi. "Tegelijkertijd kunnen we met deze groepsgrootte gericht aan de slag en alle spelers goed beoordelen. Voor mij als bondscoach is het bovendien waardevol om hen de komende weken, waarin we voor het eerst intensief samenwerken, van dichtbij mee te maken en beter te leren kennen", aldus de Spanjaard.
Nathan Aké (Fenerbahçe SK), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen), Jeremie Frimpong (Liverpool), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (SSC Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Robin Roefs (Sunderland), Crysencio Summerville (Al-Hilal), Kenneth Taylor (SS Lazio), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Gjivai Zechiël (Feyenoord).
Xavi debuteert op donderdag 24 september op de bank van Oranje, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt in Amsterdam. Daarna volgen clashes met achtereenvolgens Servië (uit, 27 september), Griekenland (uit, 1 oktober) en opnieuw Servië (thuis, 4 oktober). De bondscoach zal aanstaande maandag (21 september) op een persconferentie tekst en uitleg geven bij de samenstelling van zijn selectie.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Er is toch ook niets wat geschikt is voor Oranje? Qua Nederlanders zijn het bij Ajax achterhoede spelers of veel te jonge talenten. Oproepen zou nutteloos zijn
Het positieve nieuws is dat Memphis niet is geselecteerd. Maar Noa Lang selecteren is curieus, speelt af en toe bij Napoli en met Gakpo en Van Bommel al 2 andere spelers voor linksbuiten. En ook voor rechtsbuiten meerdere betere spelers geselecteerd. En hoewel Jurriën Timber in potentie de beste rechtsback is, die heeft maar 45 minuten gespeeld bij Arsenal en hij werd eerder dit jaar tijdens de Champions League finale al te vroeg weer ingebracht na een blessure. Laat hem nou eerst volledig fit worden en geen nieuwe risico's nemen.
Geen gekke selectie wmb. Wel weinig Eredivisie inderdaad, met enkel 2 PSV'ers en 1 Feyenoorder, maar ik zie daar ook geen grote missers. Wel blij dat Read niet geselecteerd is, svp eerst volledig fit worden en heel blijven. Wat dat betreft is Jurrien Timber nog wel een opvallende keuze, en Van Bommel eigenlijk ook. Benieuwd naar hoe ze het gaan doen in de Nations League.
Ik vind deze selectie best goed te noemen waarbij Xavi volledig naar eigen inzicht heeft geselecteerd. Iedereen die reageert heeft wel één of meerdere spelers waarom die er wel of niet bij zijn maar gelukkig is het de bondscoach die beslist. Als de resultaten en het vertoonde spel goed zijn dan heeft Xavi het gelijk aan zijn zijde, zo niet dan zal er zoals gebruikelijk weer een storm als met Koeman gaan waaien.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Er is toch ook niets wat geschikt is voor Oranje? Qua Nederlanders zijn het bij Ajax achterhoede spelers of veel te jonge talenten. Oproepen zou nutteloos zijn
Het positieve nieuws is dat Memphis niet is geselecteerd. Maar Noa Lang selecteren is curieus, speelt af en toe bij Napoli en met Gakpo en Van Bommel al 2 andere spelers voor linksbuiten. En ook voor rechtsbuiten meerdere betere spelers geselecteerd. En hoewel Jurriën Timber in potentie de beste rechtsback is, die heeft maar 45 minuten gespeeld bij Arsenal en hij werd eerder dit jaar tijdens de Champions League finale al te vroeg weer ingebracht na een blessure. Laat hem nou eerst volledig fit worden en geen nieuwe risico's nemen.
Geen gekke selectie wmb. Wel weinig Eredivisie inderdaad, met enkel 2 PSV'ers en 1 Feyenoorder, maar ik zie daar ook geen grote missers. Wel blij dat Read niet geselecteerd is, svp eerst volledig fit worden en heel blijven. Wat dat betreft is Jurrien Timber nog wel een opvallende keuze, en Van Bommel eigenlijk ook. Benieuwd naar hoe ze het gaan doen in de Nations League.
Ik vind deze selectie best goed te noemen waarbij Xavi volledig naar eigen inzicht heeft geselecteerd. Iedereen die reageert heeft wel één of meerdere spelers waarom die er wel of niet bij zijn maar gelukkig is het de bondscoach die beslist. Als de resultaten en het vertoonde spel goed zijn dan heeft Xavi het gelijk aan zijn zijde, zo niet dan zal er zoals gebruikelijk weer een storm als met Koeman gaan waaien.