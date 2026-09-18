Van Bommel laat Eredivisiespeler debuteren in selectie van België

De eerste selectie van Mark van Bommel als bondscoach van België is bekend. De Nederlandse trainer ruimt onder meer een plek in voor AZ-doelman , die zijn eerste oproep voor De Rode Duivels heeft mogen ontvangen.

Van Bommel zag zijn keuzemogelijkheden onder de lat de afgelopen maand drastisch afnemen. Eerste doelman Thibaut Courtois (Real Madrid) heeft namelijk aangegeven dat hij zich niet langer beschikbaar stelt voor de wedstrijden om de Nations League, ondanks een persoonlijk gesprek waarin Van Bommel hem op andere gedachten probeerde te brengen. Daarnaast liet 13-voudig international Matz Sels (Nottingham Forest) weten helemaal te stoppen bij de nationale ploeg.

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Het maakt de weg vrij voor De Busser, die samen met Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea) en Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) het keepersbestand uitmaakt van Van Bommels eerste selectie. "Hij is uitstekend aan het seizoen begonnen in Nederland. Het is een goed moment om hem erbij te nemen. Hij past in de manier van voetballen zoals wij willen", wordt Van Bommel geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Behalve De Busser roept Van Bommel nóg een debutant op: Kyriani Sabbe. De 21-jarige rechtsback krijgt de voorkeur boven onder meer routinier Thomas Meunier, die geen oproep ontving en daar niet blij mee was, zo laat Van Bommel zelf weten: "Ik heb tegen hem niet gezegd dat het stopt. Alleen kies ik op dit moment voor andere spelers. Thomas was het daar niet mee eens. 'Ik ga nog belangrijk worden', zei hij. Dat is mooi", laat de trainer optekenen.

Ook Godts van de partij

Daarnaast heeft Van Bommel ook Mika Godts (Paris Saint-Germain) opgeroepen. Garcia liet de toenmalig Ajax-speler juist buiten zijn WK-selectie. "Ik ken de beweegredenen van Rudi niet om hem niet op te roepen", zegt Van Bommel. "Mika ontwikkelt zich goed. Hij heeft deze selectie verdiend. Ik ben benieuwd wat hij gaat tonen in deze twee weken", aldus de bondscoach.

Programma België in de Nations League

Van Bommel maakt op vrijdag 25 september zijn debuut als bondscoach van België met een uitwedstrijd tegen Italië. Drie dagen later (maandag 28 september) volgt een thuisduel met Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober komt Turkije op bezoek, waarna de Rode Duivels de interlandperiode afsluit met een uitwedstrijd tegen Frankrijk.