Mark van Bommel kan bij zijn eerste selectie als bondscoach van België definitief geen beroep meer doen op . De 37-jarige middenvelder heeft woensdag bekendgemaakt dat hij stopt als international. Daarmee komt na 140 interlands een einde aan zijn achttien jaar lange periode bij de Rode Duivels.

Van Bommel presenteert vrijdag zijn eerste selectie, maar hoeft daarbij geen rekening meer te houden met Witsel. De routinier, die momenteel voor het Franse OGC Nice speelt, maakt zijn beslissing zelf wereldkundig via Instagram.

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“Deze keer is het de goede. Ik heb besloten mijn internationale carrière te beëindigen.”, schrijft Witsel. De middenvelder kondigde in mei 2023 ook al eens zijn afscheid aan, maar kwam daar later op terug. Ditmaal laat hij er geen twijfel over bestaan dat zijn besluit vaststaat.

Witsel maakt plaats voor nieuwe generatie bij Van Bommel

“Het is tijd om plaats te maken voor de jongeren en de nieuwe generatie. Het was een enorme trots om alles te hebben gegeven in die 18 jaar. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel zou bereiken”, vervolgt Witsel, die daarnaast de supporters, zijn ploeggenoten, trainers en medewerkers van de Belgische voetbalbond bedankt.

Zijn internationale loopbaan begon op 26 maart 2008. De destijds negentienjarige Witsel debuteerde in een oefenwedstrijd tegen Marokko en maakte bij de 1-4 nederlaag direct het enige Belgische doelpunt. Uiteindelijk kwam hij tot 140 interlands.

Witsel groeide tijdens de zogenoemde Gouden Generatie uit tot een vaste kracht. Hij behoorde tot de Belgische selecties voor de WK's van 2014, 2018, 2022 en 2026 en was ook aanwezig op de EK's van 2016, 2021 en 2024.

Zijn eerste afscheid in 2023 bleek niet definitief. Toenmalig bondscoach Domenico Tedesco wilde hem graag terug bij de nationale ploeg en overtuigde Witsel ervan zich opnieuw beschikbaar te stellen. Op 28 mei 2024 volgde zijn terugkeer richting het EK in Duitsland.

Laatste interland op WK 2026

De kwartfinale tegen Spanje op het afgelopen WK is daardoor de laatste interland uit de carrière van Witsel geworden. Hij kwam in die verloren wedstrijd nog een halfuur binnen de lijnen.

Opvallend genoeg hield Witsel enkele maanden eerder nog nadrukkelijk de deur open voor een langer verblijf bij de nationale ploeg. Toen hem in maart werd gevraagd of het WK zijn eindpunt zou worden, schudde hij zijn hoofd: “Ik heb één keer die inschattingsfout gemaakt... Als ik beslis om te stoppen met voetballen, dan pas zal ik met álles stoppen. Ik heb er alleszins nog enorm veel zin in. Dus waarom niet nog langer doorgaan? Tot mijn veertigste. Dat zou mooi zijn.”

Dat scenario gaat er niet meer komen. Nog voordat Van Bommel vrijdag voor het eerst zijn kaarten op tafel legt als bondscoach van België, heeft Witsel zelf duidelijkheid verschaft: na 140 interlands komt er geen nieuw hoofdstuk meer bij. Eerder moest Van Bommel ook de naam van Thibaut Courtois al doorstrepen.