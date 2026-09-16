Italiaanse media slaan alarm bij Juventus, vlak voor wedstrijd tegen NEC

De druk op Luciano Spalletti neemt toe bij Juventus. In aanloop naar het Europa League-duel met NEC wordt in Italië uitgebreid stilgestaan bij de problemen van De Oude Dame. La Gazzetta dello Sport zet vraagtekens bij de speelwijze, de aanvallende productie en de keuzes van de trainer. De 3-2 nederlaag tegen Sassuolo heeft die zorgen alleen maar versterkt.

Juventus krijgt donderdagavond de kans om de kater van de nederlaag tegen Sassuolo van zich af te spelen. In het Allianz Stadium is N.E.C. de tegenstander in de eerste speelronde van de competitiefase van de Europa League. Voorafgaand aan dat Europese duel komt La Gazzetta dello Sport met een uitgebreide analyse van de situatie in Turijn.

Juventus is voorspelbaar en traag geworden

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Volgens Gazzetta leek Juventus enkele maanden geleden nog een ploeg die stond voor modern en innovatief voetbal. De ploeg kon hoog druk zetten, kansen creëren en tegelijkertijd effectief verdedigen. Inmiddels is dat volgens de Italiaanse krant compleet veranderd. Men schetst een duidelijk verschil met de ploeg die eerder nog indruk maakte: “Juventus is voorspelbaar en traag geworden. Het aanvallende spel is bijna volledig afhankelijk van individuele acties en de problemen die Juventus aan het einde van vorig seizoen al kende, lijken nog altijd niet opgelost.”

Ook de aanvallende cijfers baren de Italiaanse krant zorgen. Juventus noteerde in de eerste vier Serie A-duels 74 schoten, maar heeft slechts een schotconversie van 8,1 procent. In slechts zes van de laatste vijftien wedstrijden scoorde de ploeg vaker dan één keer. Met 6,5 expected goals staat Juventus zevende in de Serie A. Defensief zijn de cijfers juist aanzienlijk beter. Gazzetta ziet daardoor een Juventus dat wel balans heeft gevonden, maar daar aanvallend voor betaalt: “De ploeg heeft defensief een bepaalde balans gevonden, maar daarvoor betaalt Juventus aanvallend een duidelijke prijs. Juventus heeft daardoor wel meer controle zonder bal, maar mist tegelijkertijd de scherpte en het rendement om wedstrijden voorin te beslissen.”

Systeem zorgt voor vraagtekens

Volgens Gazzetta ligt het probleem niet alleen bij de opstelling, maar ook bij de manier waarop Juventus speelt. Spalletti kiest voor een 4-2-3-1 en laat zijn ploeg veel spelers rond het strafschopgebied brengen. Daar ontstaat volgens de krant een probleem: zonder spelers die in kleine ruimtes een tegenstander kunnen passeren, dreigt Juventus vast te lopen. Kolo Muani heeft moeite om de bal met zijn rug naar het doel vast te houden, terwijl Alajbegovic en Conceição ruimte nodig hebben voor hun acties. Het gevolg daarvan wordt door de krant duidelijk omschreven: “Juventus zoekt daardoor vooral naar oplossingen van buiten het strafschopgebied. Wanneer de ruimte voor de aanvallers kleiner wordt en er geen speler is die in de kleine ruimte een man kan passeren, wordt het moeilijk om de verdediging open te breken en kansen van dichtbij te creëren.”

Ook spelerskeuzes bekritiseerd

Gazzetta kijkt daarnaast kritisch naar de keuzes die Spalletti eerder heeft gemaakt. Verschillende spelers werden vanaf het einde van vorig seizoen nauwelijks nog gebruikt, waaronder Gatti, Kostić, Adžić, Koopmeiners, Openda en David. Juist enkele van die spelers die uiteindelijk bij Juventus bleven, hebben vervolgens een belangrijke rol gespeeld. Nico González en Koopmeiners scoorden tegen Parma, Gatti tegen AC Milan en Žhegrova tegen Sassuolo. Het is opvallend dat vijf van de zes Juventus-doelpunten afkomstig zijn van spelers die eerder als overbodig werden beschouwd. De krant stelt daarom de vraag of sommige beoordelingen van Spalletti niet te vroeg zijn gemaakt.

Spalletti en zijn communicatie

Ook de communicatie van Spalletti krijgt aandacht. De trainer probeert zijn spelers geregeld via interviews te prikkelen. Zo wisselde hij bij Jonathan David en Kolo Muani stevige kritiek af met complimenten. Gazzetta spreekt van 'een harde en een zachte aanpak'. Volgens de krant laten de uitspraken van Spalletti richting zijn spelers geregeld een gevoel van ontevredenheid achter. Daarbij zou Juventus volgens de Italiaanse krant nog altijd zoeken naar een duidelijke identiteit en meer leiderschap binnen de selectie.

Spalletti trekt zich niets aan van kritiek

Spalletti zelf lijkt ondertussen weinig onder de indruk van de toenemende kritiek. De trainer stelt dat hij al op jonge leeftijd heeft geleerd om met druk om te gaan en weigert zich te laten beïnvloeden door de geluiden van buitenaf. “Je verliest je identiteit als je naar alles luistert wat er wordt gezegd. Je kunt geen belang hechten aan mensen die naar je kijken of je leven moeilijker willen maken. Je moet trouw blijven aan jezelf, je eigen leven leiden en de dingen doen waarvan je denkt dat ze goed zijn voor de club. Je kunt niet iedereen tevredenstellen en ook niet door iedereen worden begrepen.”

De Italiaan benadrukt dat hij zich volledig wil richten op wat volgens hem goed is voor de club. Dat er na slechts vier wedstrijden al druk op zijn positie staat, verbaast hem naar eigen zeggen niet. “Het is normaal dat er na vier wedstrijden al druk ontstaat. Ik ben niet verrast dat er na vier wedstrijden al twee trainers zijn ontslagen. Wij hebben onze prioriteiten: de wedstrijd winnen en laten zien dat we Juventus zijn. Dat is waar wij ons op moeten richten en niet op alles wat er buiten de club wordt gezegd.”

NEC komt op belangrijk moment

De kritiek komt voor Spalletti op een belangrijk moment. Donderdag wacht in de Europa League het duel met NEC, slechts enkele dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Sassuolo. Spalletti blijft ondertussen achter zijn aanpak staan en wil zich niet laten afleiden door de kritiek. Juventus moet volgens hem vooral laten zien dat het nog altijd Juventus is. Tegen NEC krijgt de ploeg de eerste kans om daar op het veld een antwoord op te geven.