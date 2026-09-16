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Sunderland - AZ op tv: hoe laat en waar wordt het EL-duel uitgezonden?

16 september 2026, 06:25
SUNAZ
Foto: © Imago / Realtimes
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AZ opent het Europa League-avontuur vanavond met een pittige uitwedstrijd tegen het Sunderland van Oranje-internationals Robin Roefs en Brian Brobbey. Het duel in het Stadium of Light wordt in Nederland live uitgezonden op tv, maar op welke zender? En hoe laat? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over Sunderland - AZ.

Hoe laat begint Sunderland - AZ?

De Europa Leaguewedstrijd Sunderland - AZ begint vanavond (woensdag) om 21.00 uur.

Wie fluit Sunderland - AZ?

De UEFA heeft de Franse scheidsrechter Jérémie Pignard (39) aangesteld om het duel tussen Sunderland en AZ in goede banen te leiden. Hij floot nog niet eerder een duel van een Nederlandse club, maar was wel actief als VAR bij het Europa League-duel Olympiakos Piraeus - FC Twente (0-0) in 2024. In januari van dit jaar fungeerde Pignard bovendien als vierde official bij Ajax - Olympiakos (1-2) in de Champions League.

Op welke zender wordt Sunderland - AZ uitgezonden?

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In Nederland wordt het duel tussen Sunderland en AZ live uitgezonden op Ziggo Sport. Abonnees kunnen afstemmen op het hoofdkanaal van de zender, te vinden op kanaal 14.

Hoe kijk je Sunderland - AZ zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd Sunderland - AZ gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

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Sunderland - AZ

Sunderland
21:00
AZ
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand UEFA Europa League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Milan
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Anderlecht
0
0
0
4
Ararat-Armenia
0
0
0
5
Bayer 04
0
0
0
6
Benfica
0
0
0
7
Beşiktaş
0
0
0
8
Bournemouth
0
0
0
9
Celje
0
0
0
10
Celta
0
0
0
11
Celtic
0
0
0
12
Palace
0
0
0
13
Dinamo Zagreb
0
0
0
14
Ferencváros
0
0
0
15
H Be'er Sheva
0
0
0
16
Kauno Žalgiris
0
0
0
16
Hoffenheim
0
0
0
17
Jagiellonia
0
0
0
18
Juventus
0
0
0
19
Lech
0
0
0
20
Levski
0
0
0
21
Lillestrøm
0
0
0
22
Lyon
0
0
0
23
Marseille
0
0
0
24
NEC
0
0
0
25
OFI
0
0
0
26
Olympiakos
0
0
0
27
Omonia
0
0
0
28
Real Sociedad
0
0
0
29
Rennes
0
0
0
30
Salzburg
0
0
0
31
Sparta
0
0
0
32
Sturm
0
0
0
33
Sunderland
0
0
0
34
Torreense
0
0
0
35
R. Union SG
0
0
0
36
Plzeň
0
0
0

Complete Stand

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