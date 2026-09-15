AZ verkoopt schokkend aantal kaartjes voor Sunderland-uit: ‘Intens beschamend!’

AZ speelt aanstaande donderdag op bezoek bij Sunderland zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Een schitterend affiche op papier, maar de supporters lijken niet bepaald warm te lopen voor een trip naar Noord-Engeland.

Voor AZ is het duel met Sunderland het eerste van in totaal acht wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. De Premier League-club is een van de favorieten voor het winnen van het derde Europese toernooi.

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Een uitwedstrijd bij Sunderland is voor veel voetballiefhebbers een droomaffiche, maar de fans lijken niet bepaald warm te lopen voor een trip naar Noord-Engeland. Voetbal Ultras meldt op X dat de Alkmaarse club slechts 485 kaartjes heeft verkocht voor het duel in het Stadium of Light. “In totaal waren er 2.435 tickets beschikbaar voor AZ-supporters”, klinkt het.

Ter vergelijking: NEC weet zich aanstaande donderdag bij de Europa League-ouverture op bezoek bij Juventus gesteund door liefst 2.100 supporters. Het uitvak in Turijn zal daarmee uitverkocht zijn.

Op X reageren veel voetballiefhebbers stomverbaasd op het nieuws dat AZ slechts 485 supporters meeneemt naar Sunderland. “Wat intens beschamend. Opheffen die handel”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een andere gebruiker reageert met: “Om je kapot voor te schamen. Dit hoort stijf uitverkocht te zijn.”