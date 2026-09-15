AZ verkoopt schokkend aantal kaartjes voor Sunderland-uit: ‘Intens beschamend!’

AZ speelt aanstaande donderdag op bezoek bij Sunderland zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. Een schitterend affiche op papier, maar de supporters lijken niet bepaald warm te lopen voor een trip naar Noord-Engeland.
Voor AZ is het duel met Sunderland het eerste van in totaal acht wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. De Premier League-club is een van de favorieten voor het winnen van het derde Europese toernooi.
Een uitwedstrijd bij Sunderland is voor veel voetballiefhebbers een droomaffiche, maar de fans lijken niet bepaald warm te lopen voor een trip naar Noord-Engeland. Voetbal Ultras meldt op X dat de Alkmaarse club slechts 485 kaartjes heeft verkocht voor het duel in het Stadium of Light. “In totaal waren er 2.435 tickets beschikbaar voor AZ-supporters”, klinkt het.
Ter vergelijking: NEC weet zich aanstaande donderdag bij de Europa League-ouverture op bezoek bij Juventus gesteund door liefst 2.100 supporters. Het uitvak in Turijn zal daarmee uitverkocht zijn.
Op X reageren veel voetballiefhebbers stomverbaasd op het nieuws dat AZ slechts 485 supporters meeneemt naar Sunderland. “Wat intens beschamend. Opheffen die handel”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een andere gebruiker reageert met: “Om je kapot voor te schamen. Dit hoort stijf uitverkocht te zijn.”
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Beschamend? Opheffen? Wat een simpele zielen. AZ heeft niet de achterban als een ajax of Fnoord. AZ speelt in januari tegen Benfica zijn 100e Europese UITwedstrijd sinds 2004. Laatste paar jaar is er trouwens ook al 4x in Engeland gevoetbald.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Beschamend? Opheffen? Wat een simpele zielen. AZ heeft niet de achterban als een ajax of Fnoord. AZ speelt in januari tegen Benfica zijn 100e Europese UITwedstrijd sinds 2004. Laatste paar jaar is er trouwens ook al 4x in Engeland gevoetbald.