Supporters van Ajax zijn vooralsnog niet blij met het optreden van hun ploeg tijdens de thuiswedstrijd van dinsdagavond tegen Willem II. Toch wordt één man in de eerste helft massaal toegezongen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-hoofdtrainer Míchel heeft voor het inhaalduel met Willem II gekozen voor een sterk gewijzigde basiself. De Spaanse oefenmeester ruimde onder meer basisplaatsen in voor Maarten Paes, Owen Wijndal, Davy Klaassen, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh. Dat leidde voorafgaand aan de aftrap al tot kritiek vanuit de achterban.

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Ajax had het in de eerste helft lang lastig met Willem II. De ploeg van Míchel kwam tot weinig uitgespeelde kansen, maar wist de ban op slag van rust toch te breken via Davy Klaassen. De routinier schoot vanbinnen het strafschopgebied raak, nadat Dolberg de bal met de borst had klaargelegd: 1-0. Kort erna zette Brandt de 2-0 op het scorebord.

De doelpunten van Klaassen en Brandt kort voor rust zorgden voor een vreugde-explosie in de Johan Cruijff ArenA. Vlak daarvoor was er nog gemor hoorbaar, omdat het spel van Ajax traag en ideeëloos oogde.

Uitzondering op de matte sfeer in het stadion was het gezang dat in de zevende minuut klonk voor clubicoon Sjaak Swart. De tachtigjarige oud-voetballer ontving dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd het erelidmaatschap van de officiële supportersvereniging van de Amsterdamse club.

Sjaak werd luidkeels toegezongen: voorafgaand aan de wedstrijd én in de achtste minuut van het duel klonk er ‘Sjakie Swart, wie kent hem niet… Sjakie Swart, Sjakie Swart is een echte Ajacied’ in het stadion.