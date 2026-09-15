Willem II-fans krijgen gratis hamburgers bij Ajax: dit is waarom

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Willem II in de Johan Cruijff ArenA voert de AFCA Supportersclub een opvallende actie. De meegereisde supporters van Willem II krijgen gratis hamburgers, terwijl ze tegelijkertijd worden opgeroepen om zo min mogelijk aankopen te doen in het uitvak.

Ajax probeert al langere tijd het horeca-aanbod voor uitsupporters uit te breiden. Een doorbraak met de cateraar van de Johan Cruijff ArenA bleef tot dusver echter uit. "Helaas is er met de cateraar van de Johan Cruijff ArenA nog geen oplossing gevonden", schrijft de AFCA Supportersclub. "Hierdoor is het assortiment voor uitsupporters momenteel zeer beperkt en bestaat het aanbod aan warme maaltijden uitsluitend uit een hotdog."

Gratis hamburgers als statement

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Om daar tijdens Ajax-Willem II aandacht voor te vragen, slaat AFCA de handen ineen met de SVA en Ajax. "De AFCA Supportersclub maakt vanavond daarom samen met de SVA en Ajax een statement door gratis hamburgers uit te delen aan de uitsupporters. Wij als supportersclub dragen hier uiteraard ook financieel aan bij. Wij vragen de Willem II-supporters daarom om vanavond zo min mogelijk aankopen te doen in het uitvak, en zeker geen hotdogs te kopen. Hopelijk draagt dat bij aan het duidelijk overkomen van deze boodschap bij de cateraar."

Volgens AFCA moet die gezamenlijke actie de boodschap richting de cateraar versterken. "De AFCA Supportersclub blijft zich inzetten voor normalisatie en we hopen dat dit ook andersom op deze manier zal werken, zodat wij bij uitwedstrijden eveneens kunnen kiezen uit een uitgebreider assortiment", aldus de Supportersclub.