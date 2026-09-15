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Steven Berghuis wekt verbazing met 'smerige actie' bij Ajax - Willem II

15 september 2026, 20:59
Steven Berghuis
Foto: © Imago
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Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Ajax en Willem II. Steven Berghuis hield Jaden Slory van zich af en gaf de aanvaller van Willem II daarbij een tik in het gezicht.

Het incident gebeurde in de 42ste minuut, vlak na de 1-0 van Ajax. Berghuis was eerder bij de bal dan Slory en tikte hem daarbij in het gezicht. Scheidsrechter Allard Lindhout liet opvallend genoeg doorvoetballen, maar floot uiteindelijk toch af, omdat Slory met pijn op de grond lag.

Slory moest verzorgd worden, waardoor hij een minuut aan de kant moest blijven. Berghuis kwam er zonder sanctie van af, tot verbazing van meerdere voetbalfans op X.

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"Dit is gewoon geel voor Berghuis”, schrijft iemand. Een ander gaat verder:"„Gewoon rood dit voor Berghuis.” Ook klinkt verbazing over het optreden van Lindhout: "Berghuis slaat Slory, krijgt geen kaart en Willem II mag een minuut met een man minder spelen. Bijzonder.”

Een andere kijker noemt het 'gewoon een mep in het gezicht', terwijl iemand anders concludeert: "Berghuis deelt een tik uit. Het is gewoon een smerige actie.”

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Eric66
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Eric66
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Eric66
26 Reacties
1.083 Dagen lid
72 Likes
Eric66
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zeg hugo...ook een moordaanslag van berghuis

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - Willem II

Ajax
5 - 1
Willem II
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10
6
Excelsior
6
6
10
7
Fortuna
6
-2
10

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