Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Ajax en Willem II. Steven Berghuis hield Jaden Slory van zich af en gaf de aanvaller van Willem II daarbij een tik in het gezicht.
Het incident gebeurde in de 42ste minuut, vlak na de 1-0 van Ajax. Berghuis was eerder bij de bal dan Slory en tikte hem daarbij in het gezicht. Scheidsrechter Allard Lindhout liet opvallend genoeg doorvoetballen, maar floot uiteindelijk toch af, omdat Slory met pijn op de grond lag.
Slory moest verzorgd worden, waardoor hij een minuut aan de kant moest blijven. Berghuis kwam er zonder sanctie van af, tot verbazing van meerdere voetbalfans op X.
"Dit is gewoon geel voor Berghuis”, schrijft iemand. Een ander gaat verder:"„Gewoon rood dit voor Berghuis.” Ook klinkt verbazing over het optreden van Lindhout: "Berghuis slaat Slory, krijgt geen kaart en Willem II mag een minuut met een man minder spelen. Bijzonder.”
Een andere kijker noemt het 'gewoon een mep in het gezicht', terwijl iemand anders concludeert: "Berghuis deelt een tik uit. Het is gewoon een smerige actie.”
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