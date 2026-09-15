Bissouma in Nederland voor Ajax-keuring, Telegraaf onthult nieuwe details

is inmiddels in Nederland om gekeurd te worden door Ajax, zo meldt De Telegraaf dinsdagmiddag. Mits de Malinese middenveder de keuring doorstaat, teken hij volgens de krant in eerste instantie een contract tot medio 2027 in Amsterdam.

Ajax werd afgelopen zomer al gelinkt aan Bissouma (30), die transfervrij is op te pikken omdat hij bij Tottenham Hotspur uit zijn contract was gelopen. De Amsterdammers leken met Sofyan Amrabat echter voor een andere 'nummer 6' te hebben gekozen, maar naar nu blijkt maakt technisch directeur Jordi Cruijff alsnog óók werk van de komst van Bissouma.

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Inmiddels zou er een akkoord op hoofdlijnen zijn bereikt over een contract tot medio 2027, zo schrijft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Daarin zou bovendien een optie zijn opgenomen voor een extra seizoen, waarmee de club in ieder geval kan voorkomen dat de middenvelder na één seizoen gratis de deur uit zou lopen.

Wel is het zaak dat Bissouma de medische keuring doorstaat, waarvoor hij inmiddels dus in Nederland zou zijn aangekomen.