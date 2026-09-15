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Bissouma in Nederland voor Ajax-keuring, Telegraaf onthult nieuwe details

15 september 2026, 13:22
Yves Bissouma met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
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Yves Bissouma is inmiddels in Nederland om gekeurd te worden door Ajax, zo meldt De Telegraaf dinsdagmiddag. Mits de Malinese middenveder de keuring doorstaat, teken hij volgens de krant in eerste instantie een contract tot medio 2027 in Amsterdam.

Ajax werd afgelopen zomer al gelinkt aan Bissouma (30), die transfervrij is op te pikken omdat hij bij Tottenham Hotspur uit zijn contract was gelopen. De Amsterdammers leken met Sofyan Amrabat echter voor een andere 'nummer 6' te hebben gekozen, maar naar nu blijkt maakt technisch directeur Jordi Cruijff alsnog óók werk van de komst van Bissouma.

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Inmiddels zou er een akkoord op hoofdlijnen zijn bereikt over een contract tot medio 2027, zo schrijft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Daarin zou bovendien een optie zijn opgenomen voor een extra seizoen, waarmee de club in ieder geval kan voorkomen dat de middenvelder na één seizoen gratis de deur uit zou lopen.

Wel is het zaak dat Bissouma de medische keuring doorstaat, waarvoor hij inmiddels dus in Nederland zou zijn aangekomen.

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CG
3.942 Reacties
1.148 Dagen lid
14.395 Likes
CG
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Ach ja, maar als die Diessen in deze reactie zit, dan geloof ik het niet. Overigens dat ik de Telegraaf toch niet serieus doet nemen. Klinkt logisch!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.942 Reacties
1.148 Dagen lid
14.395 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach ja, maar als die Diessen in deze reactie zit, dan geloof ik het niet. Overigens dat ik de Telegraaf toch niet serieus doet nemen. Klinkt logisch!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Yves Bissouma

Yves Bissouma
Leeftijd: 30 jaar (30 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
11
0
2024/2025
Spurs
28
2
2023/2024
Spurs
28
0
2022/2023
Spurs
23
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10
6
Excelsior
6
6
10
7
Fortuna
6
-2
10

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