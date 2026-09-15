'FC Groningen haalt 13-voudig Oranje-international terug naar Nederland'

FC Groningen staat op het punt om de transfervrije (32) terug te halen naar de Euroborg, zo melden onder meer transferaccount WFCGRONINGEN en het Dagblad van het Noorden. De 13-voudig Oranje-international zou vandaag (dinsdag) medisch gekeurd worden door de club waar hij zijn profloopbaan begon.

De in het Groningse Beerta geboren Hateboer doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte van 2014 tot januari 2017 deel uit van de eerste selectie. In totaal kwam hij in die periode tot 111 wedstrijden in het shirt van De Trots van het Noorden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 13 assists. De club verkocht het jeugdproduct uiteindelijk voor een bescheiden transfersom van rond de één miljoen euro aan Atalanta Bergamo.

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In Italië bleek Hateboer uitstekend te gedijen als wingback in het systeem van toenmalig Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini. De verdediger zou in zesenhalf seizoen uiteindelijk bijna 250 wedstrijden voor de Italiaanse club spelen en maakte deel uit van de selectie die in 2024 de Europa League wist te winnen. Bovendien leidde zijn ontwikkeling in 2018 tot een debuut in het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk 13 officiële interlands zou spelen.

In de zomer van 2024 verliet Hateboer Atalanta, om zijn loopbaan te vervolgen in Frankrijk. Daar speelde hij achtereenvolgens voor Stade Rennais en Olympique Lyonnais. Bij laatstgenoemde club liep de verdediger deze zomer uit zijn contract, waardoor hij nu transfervrij op te pikken is. Geruchten over een mogelijke terugkeer bij FC Groningen gingen al langer, te meer omdat Hateboer een huis laat bouwen in de stad. Die terugkeer lijkt er nu daadwerkelijk te gaan komen: WFCGRONINGEN schrijft dat de verdediger vandaag (dinsdag) de medische keuring zal ondergaan. Het nieuws wordt korte tijd later bevestigd door Voetbal International-journalist Bart Kruijt, die weet te melden dat Hateboer voor één seizoen zal gaan tekenen in de Euroborg.