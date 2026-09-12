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Etienne Vaessen mikpunt van spreekkoor tijdens Go Ahead Eagles - FC Groningen

12 september 2026, 19:42
Etienne Vaessen
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Etienne Vaessen is zaterdagavond tijdens Go Ahead Eagles - FC Groningen het mikpunt geworden van een spreekkoor vanuit de Adelaarshorst. De doelman van Groningen hield zijn ploeg in de eerste helft met meerdere reddingen op de been, maar kreeg ondertussen de volle laag van een deel van de Deventer aanhang.

“Vaessen, Vaessen, je moeder is een hoer”, schalde vlak voor rust vanaf de tribunes. Op dat moment stond FC Groningen met 0-1 voor dankzij Brynjólfur Willumsson, terwijl Vaessen zich met reddingen op onder anderen Søren Tengstedt en Stefan Sigurdarson nadrukkelijk onderscheidde.

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In Deventer liet Vaessen zaterdagavond dus vooral zijn handen spreken. Ondanks de stevige druk van Go Ahead en de spreekkoren vanaf de tribunes hield hij Groningen in de eerste helft op de been. De wedstrijd begon zaterdag om 18.45 uur.

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GAE - Groningen

Go Ahead Eagles
18:45
FC Groningen
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 31 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
5
0
2025/2026
Groningen
30
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Ajax
4
4
7
9
NEC
5
2
7
10
Groningen
5
-1
7
11
Sparta
5
0
5
12
Heerenveen
5
-2
5

Complete Stand

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