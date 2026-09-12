Etienne Vaessen mikpunt van spreekkoor tijdens Go Ahead Eagles - FC Groningen

is zaterdagavond tijdens Go Ahead Eagles - FC Groningen het mikpunt geworden van een spreekkoor vanuit de Adelaarshorst. De doelman van Groningen hield zijn ploeg in de eerste helft met meerdere reddingen op de been, maar kreeg ondertussen de volle laag van een deel van de Deventer aanhang.

“Vaessen, Vaessen, je moeder is een hoer”, schalde vlak voor rust vanaf de tribunes. Op dat moment stond FC Groningen met 0-1 voor dankzij Brynjólfur Willumsson, terwijl Vaessen zich met reddingen op onder anderen Søren Tengstedt en Stefan Sigurdarson nadrukkelijk onderscheidde.

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In Deventer liet Vaessen zaterdagavond dus vooral zijn handen spreken. Ondanks de stevige druk van Go Ahead en de spreekkoren vanaf de tribunes hield hij Groningen in de eerste helft op de been. De wedstrijd begon zaterdag om 18.45 uur.