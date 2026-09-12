Chelsea is zaterdagmiddag op Stamford Bridge niet voorbij Hull City gekomen. De Londenaren kwamen na een 1-2 achterstand nog terug tot 2-2, maar slaagden er niet in om de verrassende promovendus alsnog te verslaan. werd in de rust gewisseld nadat hij bij de openingstreffer van Hull City in de fout was gegaan. De promovendi blijft daardoor na vier speelronden nog altijd ongeslagen.

Chelsea kende een sterke start en kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van nieuwe aanwinst Morgan Rogers. Hull City liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam via Mohamed Belloumi terug in de wedstrijd. Niet veel later sloeg de Algerijn opnieuw toe en zette de bezoekende partij verrassend op voorsprong. Bij de gelijkmaker van Hull speelde Hato een ongelukkige rol: de verdediger schatte de bal verkeerd in, waardoor Belloumi kon profiteren. In de rust besloot Chelsea-trainer Xabi Alonso vervolgens om de Nederlander te wisselen.

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Na rust ging Chelsea nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er na ruim een uur spelen via João Pedro, die onlangs nog werd uitgeroepen tot Premier League-speler van de maand. Hull-doelman Konstantinos Tzolakis hield zijn ploeg vervolgens met een aantal belangrijke reddingen op de been. Chelsea bleef aandringen en claimde in de slotfase nog een strafschop vanwege een mogelijke handsbal van verdediger Semi Ajayi, maar de VAR greep niet in. Hull City hield daardoor stand en nam een punt mee uit Londen.

Liverpool - Fulham 0-0

Liverpool had op Anfield veel moeite om Fulham uiteen te spelen en mocht zelfs blij zijn dat het niet op achterstand kwam. Gonzalo García omspeelde Alisson na elf minuten, maar Jérémy Jacquet haalde zijn inzet van de lijn. Aan de andere kant was Liverpool nauwelijks gevaarlijk. Ryan Gravenberch zette Bradley Barcola met een fraaie lange bal nog wel vrij, maar dat leverde geen doelpunt op. Fulham kreeg voor rust de betere kansen en hield de thuisploeg eenvoudig in bedwang.

Na rust kwam Liverpool iets beter voor de dag. Alexander Isak dwong Bernd Leno tot een redding en Cody Gakpo viel na een uur in, maar ook met de Nederlander kreeg de aanval weinig vaart. Jeremie Frimpong zorgde in de slotfase nog voor dreiging vanaf rechts en legde in blessuretijd terug op Rio Ngumoha, die naast schoot. Kenny Tete viel bij Fulham in en pakte geel na een overtreding op Milos Kerkez. Liverpool slaagde er uiteindelijk niet in het defensief sterke Fulham te breken.



