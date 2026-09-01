Sergiño Dest slaat Premier League-interesse af en blijft bij PSV

heeft in het slot van de transferperiode een overstap naar de Premier League naast zich neergelegd. Fulham deed dinsdag een poging om de Amerikaanse rechtsback naar Londen te halen, maar de verdediger zag een vertrek op dit moment zelf niet zitten. Volgens het Eindhovens Dagblad kwam er uiteindelijk geen serieus voorstel op tafel vanuit de Engelse club. Daarmee lijkt 25-jarige vleugelverdediger te blijven.

Een zomers vertrek van de rechtsback behoorde lange tijd wel degelijk tot de mogelijkheden. PSV had met de international afgesproken dat hij dankzij een ontsnappingsclausule voor een bedrag rond de 25 miljoen euro mocht vertrekken. Hoewel de Londense club bereid was om zaken te doen, besloot Dest zelf dat hij de regerend landskampioen alleen wil verlaten als het totale plaatje perfect is.

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Voor Peter Bosz is het aanblijven van de aanvallend sterke verdediger uitstekend nieuws. Sinds zijn definitieve overstap is Dest een cruciale schakel gebleken in de ploeg die drie keer op rij de landstitel veroverde. Ondanks een zware kruisbandblessure in het verleden en een hamstringkwetsuur die hij in maart opliep, knokte de Amerikaan zich telkens succesvol terug. Na zijn deelname aan het wereldkampioenschap is de rechtspoot weer volledig fit aan het seizoen begonnen.