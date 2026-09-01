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Sergiño Dest slaat Premier League-interesse af en blijft bij PSV

1 september 2026, 19:35
PSV-verdediger Sergino Dest
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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Sergiño Dest heeft in het slot van de transferperiode een overstap naar de Premier League naast zich neergelegd. Fulham deed dinsdag een poging om de Amerikaanse rechtsback naar Londen te halen, maar de verdediger zag een vertrek op dit moment zelf niet zitten. Volgens het Eindhovens Dagblad kwam er uiteindelijk geen serieus voorstel op tafel vanuit de Engelse club. Daarmee lijkt 25-jarige vleugelverdediger te blijven. 

Een zomers vertrek van de rechtsback behoorde lange tijd wel degelijk tot de mogelijkheden. PSV had met de international afgesproken dat hij dankzij een ontsnappingsclausule voor een bedrag rond de 25 miljoen euro mocht vertrekken. Hoewel de Londense club bereid was om zaken te doen, besloot Dest zelf dat hij de regerend landskampioen alleen wil verlaten als het totale plaatje perfect is. 

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Voor Peter Bosz is het aanblijven van de aanvallend sterke verdediger uitstekend nieuws. Sinds zijn definitieve overstap is Dest een cruciale schakel gebleken in de ploeg die drie keer op rij de landstitel veroverde. Ondanks een zware kruisbandblessure in het verleden en een hamstringkwetsuur die hij in maart opliep, knokte de Amerikaan zich telkens succesvol terug. Na zijn deelname aan het wereldkampioenschap is de rechtspoot weer volledig fit aan het seizoen begonnen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
810 Reacties
780 Dagen lid
1.871 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijkt mij geen stap hoger, lekker bij PSV blijven.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
3
2
2025/2026
PSV
27
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2

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