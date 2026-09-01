Voormalig PSV-talent maakt miljoenentransfer naar Liverpool: Eindhovenaren profiteren

Een voormalig jeugdspeler van PSV maakt op Deadline Day een spectaculaire transfer naar Liverpool. Lucca Brughmans verruilt KRC Genk op de slotdag van de Engelse transfermarkt voor de topclub, die volgens Belgische media liefst 35 miljoen euro voor de twintigjarige doelman betaalt. Volgens FootballTransfers profiteert PSV mee van de lucratieve overstap.

De overstap van de boomlange sluitpost hing al enige tijd in de lucht, maar is vandaag definitief beklonken nadat de medische keuring gisteren al werd afgerond. Met deze overgang verbreekt de jeugdinternational het clubrecord van KRC Genk, dat eerder deze zomer Konstantinos Karetsas voor 33 miljoen euro aan Borussia Dortmund verkocht. Ondanks de flinke investering is het de bedoeling dat doelman het huidige seizoen op huurbasis afmaakt bij zijn huidige club. Deze constructie is wel afhankelijk van de situatie rondom Giorgi Mamardashvili. Mocht de Georgische reservekeeper van Liverpool op de valreep nog de overstap maken naar Nottingham Forest, dan halen ze de nieuwe doelman per direct naar Anfield.

Artikel gaat verder onder video

Brughmans speelde tussen 2019 en 2022 in de jeugdopleiding van PSV, maar wist uiteindelijk niet door te breken in Eindhoven. Opvallend genoeg stond de doelman bij PSV nog bekend onder de naam Lucca Kiaba en was hij meestal reservedoelman. Op veertienjarige leeftijd verliet hij de PSV Academy en keerde hij terug naar België, waar hij zijn opleiding bij Genk voortzette. Daar ontwikkelde hij zich de afgelopen jaren tot een van de grootste keeperstalenten van het land. Toch profiteert PSV alsnog van de transfer. De Eindhovenaren ontvangen ongeveer 263.000 euro aan opleidingsvergoeding voor de jaren die Brughmans in de jeugdopleiding van de club doorbracht.

Hoewel de technische leiding in Eindhoven destijds graag langer was doorgegaan met de jonge keeper, bleek een langer verblijf in de academie niet haalbaar. Dat de Brabantse club nu, zonder dat het talent ooit één minuut in de Eindhovense hoofdmacht speelde, toch nog ruim een kwart miljoen euro mag bijschrijven, geldt als een welkome financiële meevaller.