Verbazing over aangestelde scheidsrechter Ajax - PSV: 'Hij is niet de beste'

Mario van der Ende is verrast door de aanstelling van Sander van der Eijk voor de topper tussen Ajax en PSV van volgende week zaterdag. De KNVB kiest volgens Van der Ende niet voor de allerbeste scheidsrechter.

Van der Eijk floot niet eerder een wedstrijd tussen clubs uit de traditionele top drie. De 35-jarige arbiter heeft inmiddels wel ruime ervaring opgedaan op hoog niveau: hij floot honderd wedstrijden in de Eredivisie en werd door de UEFA toevertrouwd met wedstrijden in de Europa League, de Conference League en de voorrondes van de Champions League.

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De wedstrijd tussen Ajax en PSV is een volgende stap in zijn carrière als scheidsrechter. Van der Ende, zelf voormalig topscheidsrechter, reageert in gesprek met Sportnieuws verrast. “Het verbaast mij dat Van der Eijk deze wedstrijd krijgt”, zegt hij.

“Hij is de nummer vier op de lijst, achter Danny Makkelie, Serdar Gözübüyük en Allard Lindhout. En toch krijgt hij de meest in het oog springende wedstrijd van dit moment. Dat is voor mij wel een verrassing”, vervolgt Van der Ende. “Voor mijn gevoel had de nummer één of twee 'm moeten fluiten.”

'KNVB wil Van der Eijk ervaring geven'

Van der Ende vermoedt dat de KNVB Van der Eijk 'ervaring wil laten opdoen'. "Het is natuurlijk leuk voor hem, maar uit het oogpunt van kwaliteit zou je een ander moeten aanstellen. Van der Eijk heeft goede stappen gezet, maar hij behoort niet tot de top van Nederland. Ik vind dat je in topsport altijd voor de beste moet gaan, dat is hij niet."

Van der Eijk wordt in de Johan Cruijff ArenA geassisteerd door grensrechters Rens Bluemink en Sander de Groot en vierde official Richard Martens. Pol van Boekel is de VAR.