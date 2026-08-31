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'Hommeles bij ESPN over positie van Kenneth Perez'

31 augustus 2026, 20:08
Kenneth Perez
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Er is bij ESPN ‘wat hommeles’ over het functioneren van Kenneth Perez, zo schrijft het doorgaans goed ingevoerde RealityFBI. Het is echter niet duidelijk waar de onvrede specifiek mee te maken heeft.

Maandagavond deelt het Instagram-kanaal het nieuws dat er wat speelt rondom Perez. “Aan de voorkant zien we natuurlijk allemaal dat Kenneth recht voor z'n raap is en er soms met gestrekt been ingaat. Maar waar gaat die hommeles precies over? Is het puur zijn stijl voor de camera, of speelt er achter de schermen ook iets? Wij zijn benieuwd.”

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Daarna deelt het kanaal een video van de uitzending van de uitzending van Dit was het Weekend van zondag. Het ging daarin kort over de fraaie hakbal van Henk Veerman in de wedstrijd tussen FC Volendam en FC Dordrecht (6-1) in de Keuken Kampioen Divisie. “Hij besluit ‘m in de kruising in te hakken”, zei presentator Wouter Bouwman.

Daarop reageerde Perez: “Kruising… Echt, kan je nog meer overdrijven? Het was midden in het doel, richting de hoek.” Bouwman keek Perez niet aan en zei: “Jij zit zuur te doen omdat het de Keuken Kampioen Divisie is.” Perez vroeg zich af: “Wat is dit voor overdreven gedoe?” Daarna schakelde Bouwman over op een ander onderwerp: het doelpunt van de week in de Eredivisie. “Want daar heeft Kenneth het het allerliefst over.”

RealityFBI schrijft op cynische wijze dat het er ‘heel gezellig’ aan toeging, maar het is niet duidelijk of de onvrede over Perez voortkomt uit zijn tegengas richting tafelgenoten. Maandagavond was Perez te zien bij Voetbalpraat, waar niets werd gezegd over de kwestie. De presentator daar was Vincent Schildkamp.

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