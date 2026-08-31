Doelpunt van Perr Schuurs veroorzaakt emotionele explosie in New York: 'Mensen kwamen kijken'

Demi Schuurs heeft de droomrentree van haar broer bij NEC op duizenden kilometers afstand intens beleefd. De tennisster zat in een kleedkamer in New York toen de verdediger kort na zijn invalbeurt raak kopte tegen PEC Zwolle.

Schuurs verblijft in New York voor de US Open en kon er daardoor niet bij zijn toen haar broer na drie zware jaren zijn rentree maakte. De afstand tussen broer en zus is door hun sportieve levens vaker groot, maar hun onderlinge band bleef gedurende de moeilijke periode sterk.

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"De revalidatie was heel emotioneel en zeker niet makkelijk. Perr heeft veel voor zichzelf gehouden. Als familie hadden we het er zeker soms moeilijk mee. We zijn heel hecht. Perr en ik zien elkaar niet zo vaak, omdat ik ook veel op pad ben. Je probeert elkaar een paar keer per week te bellen en dagelijks te appen", vertelt Schuurs aan De Telegraaf.

Haar ouders besloten wél naar Zwolle af te reizen toen duidelijk werd dat Perr Schuurs tot de wedstrijdselectie van NEC behoorde. "Ik wist dat mijn ouders erbij zouden zijn. Die hadden zoiets van: als hij bij de selectie zit, gaan we sowieso, want het kan zijn dat hij zijn eerste minuten weer maakt."

Demi Schuurs doorstaat zenuwslopende avond in New York

Voor Demi Schuurs veranderde de zaterdag daardoor al vroeg in een zenuwslopende dag. Ook haar zus Fleau kon niet aanwezig zijn. Vanuit New York volgde Demi iedere ontwikkeling rond haar broer op de voet, terwijl ze zich tegelijkertijd voorbereidt op haar eigen optreden tijdens de US Open.

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"Ik had buikpijn van de spanning. Toen hij mocht beginnen aan zijn warming-up, had ik al de tranen in mijn ogen staan. Op het moment dat Perr inviel, liepen de tranen over mijn wangen", zegt ze. Daarna moest het meest bijzondere moment van de avond nog komen. Schuurs keek de wedstrijd via haar telefoon en wilde onder geen beding het risico lopen dat de verbinding wegviel. Toen NEC een hoekschop kreeg en haar broer mee naar voren trok, liep de spanning in de kleedkamer verder op.

"Ik durfde geen enkele andere app op mijn telefoon te openen, omdat ik bang was dat ik de connectie met de Ziggo-app zou verliezen. Toen NEC een corner kreeg, gaf Sofascore (app voor live-wedstrijden, red.) aan dat het 3-1 was geworden voor NEC. Bij mij vertelde de commentator net dat Schuurs mee naar voren liep. Ik zat in een hoekje van de kleedkamer en was hardop aan het praten: ’Het zal toch niet, het zal toch!’ En toen kopte Perr die bal erin."

Kleedkamer ontploft na doelpunt van Perr Schuurs

Op dat moment hield Schuurs het niet meer droog. "Ik heb gehuild en geschreeuwd in de kleedkamer. Mensen kwamen om het hoekje kijken of alles wel goed was. Vanaf dat moment ging het alleen nog maar over Perr. Dan zie je je familie daar zitten op de tribune. Natuurlijk had ik er graag bij willen zijn, maar het moment kon niet beter."

De verbinding met Zwolle bleef intact en Schuurs zag ook hoe haar broer zijn doelpunt vierde. Vooral de emoties bij Perr en het gebaar richting zijn vriendin Roos maakten indruk. "De tranen van Perr en het hartje dat hij maakte voor zijn vriendin Roos, heel mooi. Zij hebben samen natuurlijk een bizarre tijd beleefd en zij is ook heel belangrijk voor hem geweest."