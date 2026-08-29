Na drie jaar terug en meteen beslissend: droomrentree voor Perr Schuurs na penaltyfestijn

NEC heeft de kater van de uitschakeling in de play-offs van de Champions League van zich afgespeeld met een 1-3 overwinning op PEC Zwolle. Tjaronn Chery legde met twee benutte strafschoppen al vroeg de basis voor de Nijmeegse zege, waarna PEC volop kansen kreeg om terug te komen. Uitgerekend , die zijn eerste wedstrijd sinds oktober 2023 speelde, besliste het duel met een rake kopbal.

NEC begon uitstekend in Zwolle. Al na drie minuten verscheen Chery alleen voor Jasper Schendelaar, die de aanvaller neerhaalde. Scheidsrechter Joey Kooij wees naar de stip. Chery ging zelf achter de bal staan en schoot de toegekende penalty overtuigend in de rechterhoek: 0-1.

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PEC probeerde zich daarna terug in de wedstrijd te knokken. Dylan Mbayo zorgde voor gevaar, maar zag een poging geblokt worden door Bram Nuytinck. Aan de andere kant kreeg NEC in de 22ste minuut opnieuw een strafschop. Sherel Floranus maakte hands bij een voorzet van Chery, waarna de spelmaker vanaf elf meter opnieuw koelbloedig toesloeg: 0-2.

PEC leek vlak voor rust via Floranus terug te komen. De verdediger speelde Nuytinck fraai uit en schoot raak, maar de VAR constateerde dat Elias Sørensen eerder in de aanval buitenspel had gestaan. Toch ging PEC met perspectief de kleedkamer in. Deveron Fonville haalde Mbayo neer en Koen Kostons benutte de derde penalty van de avond: 1-2.

Recordaantal penalty's

Na rust zakte NEC ver terug. Mbayo kreeg al snel een grote mogelijkheid, maar nam de bal onvoldoende mee, waarna Almugera Kabar kon ingrijpen. Even later veroorzaakte doelman Gonzalo Crettaz door te lang wachten bij een doeltrap volgens de nieuwe regels zelfs een hoekschop.

PEC dacht vervolgens alsnog op gelijke hoogte te komen. Kostons tikte een voorzet in het lege doel, maar opnieuw greep de VAR in. De spits stond buitenspel en dus bleef NEC voor de tweede keer een tegentreffer bespaard.

De thuisploeg kreeg in de zeventigste minuut nóg een uitgelezen mogelijkheid. Ibrahim Cissoko werd gevloerd door Jamiro Monteiro, waardoor de vierde strafschop van de wedstrijd volgde. Ditmaal faalde Kostons: hij knalde de bal snoeihard tegen de lat.

De vierde penalty betekende wel een gedeeld Eredivisie-record. Het kwam driemaal eerder voor dat een wedstrijd vier strafschoppen kende: hetzelfde gebeurde bij Feyenoord - NEC in 1975, De Graafschap - Ajax in 1998 en PSV - RBC Roosendaal in 2005.

Schuurs beleeft droomrentree

Tien minuten later volgde een bijzonder moment. Schuurs verving Nuytinck en maakte daarmee na bijna drie jaar zijn rentree. Zijn avond kreeg drie minuten later een sprookjesachtig vervolg. Bij een hoekschop van Chery dook de verdediger bij de eerste paal op en kopte hij schitterend de 1-3 binnen.

Schuurs rende het halve veld over en schreeuwde zijn vreugde uit; op de tribune barstte zijn vriendin in huilen uit. Daarmee was het verzet van PEC gebroken. Noé Lebreton was in de slotfase zelfs nog dicht bij de 1-4, maar zijn krul vloog rakelings naast.