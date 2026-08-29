De rentree van Perr Schuurs had zaterdagavond nauwelijks mooier kunnen verlopen. Na een loodzware periode van een kleine drie jaar maakte de verdediger zijn rentree en was het bij zijn eerste balcontact direct raak. Hij kopte NEC naar een 1-3 overwinning op PEC Zwolle. De ontlading bij Schuurs, zijn ploeggenoten en zijn familie was enorm. Op de tribune barstte vriendin Roos Wijnands in huilen uit.

Voor de wedstrijd voelde Schuurs al dat dit geen normale avond zou worden. “Ik was heel, heel gespannen vandaag. Normaal slaap ik ook altijd een keer voor de wedstrijd. Dat lukte vandaag niet. Ik wist natuurlijk niet of ik zou invallen, maar toen ik in de tweede helft moest warmlopen, ben ik ook blijven lopen om goed warm te blijven. Dat pakte natuurlijk heel mooi uit”, vertelt hij na afloop aan ESPN.

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Zelf had Schuurs eigenlijk niet verwacht dat hij nog binnen de lijnen zou komen. De wedstrijd was spannend en zijn ploeg stond met 1-2 voor. Op papier niet de beste omstandigheden voor een rentree zonder wedstrijdritme. “Ik had eerlijk gezegd precies hetzelfde. Ik had ook niet verwacht dat ik erin zou komen, maar ik ben de trainer en de club heel erg dankbaar voor dit moment natuurlijk.”

Eerste balcontact is direct raak

Veel mooier kon zijn terugkeer vervolgens niet verlopen. “Mijn eerste balcontact was denk ik de goal, hè? Na drie jaar. En niet eens met mijn voeten. Het is natuurlijk fantastisch en ik ben heel blij.”

Na zijn treffer wist Schuurs door de emoties nauwelijks waar hij heen moest rennen. Uiteindelijk vond hij de weg naar het uitvak. “Ik wist van alle gekte niet waar ik heen moest rennen. Ik geloof dat mijn topsnelheid vandaag het moment na de goal was, waarop ik overal heen rende. Dat was gewoon de adrenaline en het moment zelf.”

Zijn vorige wedstrijd dateerde van 23 oktober 2023, toen hij scoorde tijdens Torino - Internazionale. Inmiddels zijn er meer dan duizend dagen verstreken.

‘Ik heb gewoon mijn plezier teruggevonden’

“Ik heb een hele moeilijke periode gehad, maar ik wil het allemaal achter me laten. Zoals ik al zei, ben ik de club en iedereen van de club heel erg dankbaar dat ze me deze kans willen geven en mij willen helpen. En ik ben heel blij om weer terug te zijn.”

Ook de manier waarop zijn ploeggenoten reageerden, deed hem zichtbaar veel. Spelers kwamen vanaf de bank richting de cornervlag om het doelpunt met hem te vieren. “Dat is fantastisch. Ik moet ook zeggen: ik ben nu een maand of drie hier en ik heb gewoon lekker mijn plezier teruggevonden. Dat is ook de belangrijkste reden voor mij dat ik terug ben gekomen. En ik denk dat de reactie van iedereen wel duidelijk maakte dat iedereen heel blij voor mij is.”

Op de tribune vloeiden ondertussen de tranen bij familie en bekenden. “Ik denk aan de periode die wij als familie en vrienden, en vooral mijn vriendin, hebben gehad. Dat het gewoon heel zwaar is geweest dat je niet kan doen wat je leuk vindt. Nogmaals: dat wil ik achter me laten en ik ben heel blij dat ik nu hier ben.”

Een betere manier om dat hoofdstuk af te sluiten, lijkt bijna niet denkbaar. “Dat is eigenlijk onbeschrijfelijk en niet normaal. En nogmaals, het is fantastisch om hier te staan.”