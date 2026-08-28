Rode Ster woedend op Makkelie en dient officiële klacht in bij UEFA

Rode Ster Belgrado heeft officieel een klacht ingediend bij de UEFA tegen Danny Makkelie. De Servische club beschuldigt de Nederlandse arbiter van een partijdig optreden tijdens de returnwedstrijd in de play-offs van de Europa League tegen Viktoria Plzen. Volgens de clubleiding uit Belgrado is het protest inmiddels ondertekend, nadat de ploeg donderdagavond na een dramatisch verlopen duel werd veroordeeld tot de Conference League.

In Tsjechië werd donderdagavond lang nagesproken over de ontsnapping van de thuisploeg. Rode Ster begon aan de aftrap met een comfortabele 3-0 voorsprong uit de heenwedstrijd, maar zag dat voordeel na verlenging volledig verdampen. Viktoria Plzen trok uiteindelijk met 5-1 aan het langste eind, waardoor de Tsjechen zich plaatsten voor de competitiefase van de Europa League.

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De ommekeer in het cruciale kwalificatieduel vond plaats in de 53ste minuut. Osman Bukari kreeg een directe rode kaart gepresenteerd van Makkelie, waardoor de uitploeg met tien man verder moest. Binnen de Servische club is men ervan overtuigd dat de leidsman een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de uitschakeling. In een officieel statement spreekt de directie harde woorden over het hanteren van dubbele maatstaven. Via de eigen mediakanalen werden beelden gedeeld van discutabele momenten en werd het optreden van de Nederlander zelfs omschreven als een 'slachtpartij'. De statistieken worden daarbij als munitie gebruikt: de ploeg uit Belgrado incasseerde naast de rode kaart ook zes gele kaarten, de tegenstander uit Plzen kreeg slechts één gele kaart.

De formele klacht stelt dat de arbitrage 'extreem bevooroordeeld' en 'vooringenomen' was. De UEFA is inmiddels verzocht om een kritische evaluatie van de beslissingen op het veld. Volgens de reglementen van de Europese voetbalbond worden dergelijke protesten intern behandeld door de tuchtcommissie. Om een uitslag succesvol aan te vechten, moet er echter sprake zijn van een 'duidelijke schending van een spelregel'. Tot op heden hebben de UEFA en de KNVB nog geen officiële reactie gegeven op de beschuldigingen aan het adres van de arbiter.