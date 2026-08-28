Er werd veel over hem geschreven gedurende de transferperiode, maar (25) lijkt gewoon bij PEC Zwolle te blijven. Er speelt vlak voor het sluiten van de transfermarkt niets concreets rond een vertrek van de doelman, zo laat hij weten in gesprek met FCUpdate.

Bij PEC Zwolle is het relatief rustig als het gaat om uitgaande transfers en belangstelling voor spelers. Als er de afgelopen periode één speler was die nadrukkelijk aan een vertrek werd gelinkt, was het wel Schendelaar. De in Alkmaar geboren doelman werd regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Sparta Rotterdam. De Rotterdammers zochten een nieuwe keeper nadat Joël Drommel was vertrokken.

Schendelaar was nadrukkelijk in beeld voor die positie. Volgens verschillende media had Sparta al gesproken met een doelman. Tot een transfer kwam het uiteindelijk echter niet.

Belangstelling

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In gesprek met FCUpdate geeft Schendelaar, zonder in te gaan op namen van clubs, aan dat hij verwacht dat hij in de laatste dagen van de transferperiode niet meer zal vertrekken: "Of er nog wat speelt? Nee. Er heeft wel wat gespeeld. Alleen is dat een beetje weggehouden, zeg maar. De kans dat ik vertrek is niet heel groot. Het is prima zo. Ik ben er wel een beetje blij mee dat de transferperiode er bijna op zit."

Schendelaar in topvorm

Dat er interesse was voor de doelman, was goed te begrijpen voor de kijkers van de wedstrijd tussen SC Heerenveen en PEC Zwolle (0-2) van een week geleden. Schendelaar was bepalend voor het goede resultaat van de Blauwvingers en verrichtte, zeker in de eerste helft, een aantal schitterende reddingen.

"Het was voor mij echt een mooi iets. Dit vind ik ook het leuke aan keepen. Dat je gewoon belangrijk kan zijn voor het team op de momenten dat je er moet staan", vertelt de 25-jarige doelman.

Ernstig blessureleed

Dat hij weer belangrijk kan zijn voor PEC Zwolle, is extra waardevol voor Schendelaar na het blessureleed van vorig seizoen: "Want in negen maanden tijd kom je er toch echt achter hoe leuk voetballen eigenlijk is."

De doelman snakte er lange tijd naar om weer iedere dag op het veld te staan en onderdeel te zijn van een groepsproces. Het allerbelangrijkste voor hem is echter dat hij weer wedstrijden kan spelen. "Dat blijft toch het leukste om te doen."

"Het allerbelangrijkste is dat ik gewoon weer speel. Ik heb vorig jaar door mijn blessure maar twee wedstrijden gespeeld. Ik wil nu beter zijn dan toen en ik denk dat ik daar goed mee bezig ben. Ik denk wel dat ik met name in het voetballende gedeelte nog stappen kan zetten. En op de kleine details: het kiezen van positie, dingen die de meeste mensen niet zien."

Voorlopig lijkt niet Rotterdam, maar Zwolle de plek waar Schendelaar zich met keeperstrainer Diederik Boer verder gaat ontwikkelen tot een completere doelman.