Waar de Eredivisie alweer drie speelronden onderweg is, gaat de Bundesliga vanavond pas weer van start, als regerend landskampioen Bayern München het seizoen 2026/27 opent met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. FCUpdate blikt vooruit op het nieuwe seizoen met twee Nederlanders die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de Bundesliga: Frank Verlaat en .

Verlaat (58) doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde bij die club in het betaald voetbal. Via Zwitserland (Lausanne Sport) en Frankrijk (AJ Auxerre) streek de centrale verdediger in 1995 neer in Duitsland, waar hij vier seizoenen uitkwam voor VfB Stuttgart. Na een eenjarige terugkeer bij Ajax, volgde van 2000 tot 2003 een tweede periode in de Bundesliga, nu bij Werder Bremen. Verlaat speelde in totaal 185 wedstrijden in de Duitse competitie, waarin de enkelvoudig Oranje-international goed was voor 11 doelpunten.

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Makaay (51) brak op zijn beurt door bij Vitesse en belandde via Deportivo La Coruña in 2003 bij Bayern München. In vier seizoenen zou de spits, die in Duitsland de bijnaam Das Phantom verwierf, in 129 Bundesliga-wedstrijden voor de Rekordmeister niet minder dan 78 keer scoren. Bovendien maakte Makaay in dienst van Bayern het snelste doelpunt ooit in de Champions League. In2007 was het al na 10,12 seconden spelen raak tegen Real Madrid. Crazy detail: Bayern had in die wedstrijd niet eens de aftrap.

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Om maar met de deur in huis te vallen: er wordt over het algemeen weinig spanning in de strijd om het kampioenschap verwacht. Hoe groot achten jullie de kans dat Bayern de landstitel dit seizoen niet gaat prolongeren?

Makaay: "Nou, niet heel spannend, dat wil ik niet zeggen. Een jaar eerder gaf Borussia Dortmund het zelf weg in de slotronde, daar praat iedereen overheen. Zelfs in München ging niemand er meer vanuit dat ze nog kampioen zouden worden. Ik hoop voor de Bundesliga an sich dat het gewoon spannender wordt tot het einde van het seizoen. Natuurlijk hoop ik als voormalig Bayern-speler en ambassadeur dat Bayern kampioen wordt, maar als voetbalfan hoop je op een spannend seizoen. Je weet dat Bayern over het algemeen niet heel veel foutjes maakt gedurende het seizoen. Dan is het aan de anderen, waaronder Stuttgart, Borussia Dortmund en RB Leipzig, om dan toe te slaan. Bij Bayern wordt gewoon van je verwacht dat je kampioen wordt."

Verlaat: "Die druk is anders. Dat is bij elke topclub zo. Daar moet je dingen, het is niet zo dat je dingen mag. Daarom heb je ook spelers die bij bepaalde ploegen gewoon goed zijn, maar bij een grotere club een stuk minder. Omdat ze dat misschien toch niet aan kunnen. Ik denk dat vanavond wel een kans is voor Stuttgart, als ze een kans willen maken tegen Bayern. Want, ik denk dat als je die over drie, vier, vijf weken treft, dat ze de trein dan lekker op de rails hebben staan en dan lekker doordenderen. Maar misschien dat er vanavond wel wat mogelijk is."

Er zijn deze zomer verschillende spelers uit de Eredivisie naar de Bundesliga vertrokken. Ik wil er graag een paar met jullie bespreken, om te beginnen met Mats Rots. Die werd gelinkt aan PSV, maar is uiteindelijk voor een recordbedrag van FC Twente naar Hoffenheim gegaan. Heeft dat jullie verrast?

Verlaat: "Nou, nee, mij niet. Als je bij Twente speelt, dan denk ik dat Hoffenheim een beetje hetzelfde niveau is in Duitsland. Ik denk dat hij wel bij een club komt die het team al heeft staan. Maar je wordt niet voor niets gekocht, er zit altijd een gedachte achter. Dus het kan zijn dat hij in het begin misschien wat meer tijd nodig heeft om zich aan te passen, dat is heel normaal. Maar ik denk wel dat hij het daar moet kunnen."

Makaay: "Hoffenheim heeft afgelopen zomer natuurlijk ook behoorlijk wat geld uitgegeven. Daar zit natuurlijk met de heer Hopp, al is hij zelf niet erg betrokken meer, best veel geld achter. Je hebt daar natuurlijk Wouter Burger, die ik nog ken uit mijn Feyenoord-periode. Die heeft het daar afgelopen seizoen fantastisch gedaan. Ze gaan ook Europa in (Hoffenheim neemt het in de Europa League onder meer op tegen Anderlecht, Crystal Palace en Olympique Lyon, red.).

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Rots heeft het vorig seizoen bij Twente goed gedaan, maar het is anders als je tegen een rechtsbuiten uit de Eredivisie speelt dan tegen Michael Olise van Bayern. Naar voren heeft Rots het fantastisch gedaan, maar ik denk dat hij zich in Duitsland enorm kan kan ontwikkelen op zijn verdedigende kwaliteiten. En daarvoor is Hoffenheim een uitstekende ploeg, in de middenmoot met ambities naar boven. We hebben in het verleden gezien aan Edson Braafheid dat het misschien net een iets te grote stap is om van Twente naar Bayern te gaan.

Hoffenheim staat bekend als een prima club in de Bundesliga. Ze hebben daar al jarenlang Andrej Kramaric, de Kroatische spits. En in het verleden Niklas Süle, Sebastian Rudy... Ze hebben dus genoeg kwaliteit gehad. Vorig jaar hebben ze het geweldig gedaan. Maar dit jaar, met Europees voetbal erbij, is het iets anders. Als je elke drie dagen een wedstrijd moet spelen, in plaats van eentje per week."

Dat geeft misschien ook wel meer speelkansen voor Rots, omdat er wat meer gerouleerd wordt.

Makaay: "Ze zullen wel moeten. Bij Bayern zijn ze het gewend, daar doen ze al 40 jaar niets anders dan elke drie dagen spelen. En Stuttgart doet dat de laatste drie jaar. In het eerste jaar in de Champions League zag je dat gelijk zijn weerslag hebben in de Bundesliga. Die zijn het nu ook gewend. maar Hoffenheim heeft een ploeg waar heel veel spelers het niet gewend zijn. Dan heb je wel een iets bredere selectie nodig, ja."

De volgende speler die we willen uitlichten is Ismael Saibari, die van PSV naar 'jouw' Bayern is gegaan, Roy. Verwacht jij dat hij zich in München in de basis kan spelen? En op welke positie zou hij zich moeten richten?

Makaay: "Ja, dat is een goeie vraag. Normaal gesproken heeft hij bij de voorste drie geen schijn van kans, met Luis Díaz, Harry Kane en Olise. Die kan iedereen invullen, als iedereen fit is. Dat is misschien wel een van de beste aanvallen ter wereld binnen het clubvoetbal, met Paris Saint-Germain samen.

Veel mensen zien Saibari als aanvaller, maar voor mij is hij niet echt een aanvaller. Bij PSV was hij het best als hij vanaf het middenveld speelde. Of het nou 'op 10' is, maar ik denk zelf dat hij met zijn loopvermogen zelfs als '8' zou kunnen spelen, een beetje box to box. Maar: hij kan ook als valse spits spelen, dat heeft hij bij Marokko laten zien. En ik denk zelf ook van links of rechts, een beetje in een vrije rol.

Ik denk dat Bayern een speler heeft gehaald die het verleden jaar geweldig heeft gedaan bij PSV en Marokko, waarvan ze weten dat hij op meerdere posities kan spelen. Maar of hij zich in de basis kan spelen? Hij heeft aangegeven dat hij het liefst 'op 10' wil spelen. Daar heb je normaal gesproken Jamal Musiala, wat een van de beste spelers ter wereld is op die positie. Serge Gnabry heeft daar vorig jaar ook geweldig gespeeld en Olise heeft bij Frankrijk laten zien dat hij daar heel goed is. Dat weet je, bij een club als Bayern zit, heb je op elke positie drie of vier jongens die kunnen spelen."

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Verlaat: "Je moet ook gewoon een grote selectie hebben. Niet dat hij nou voor de breedte is gehaald, maar in zijn algemeenheid. Je hebt zoveel wedstrijden, dat hij heus wel aan zijn aantal wedstrijden komt, absoluut. Uitgaand van wat we van hem bij PSV gezien hebben, denk ik wel dat je er ook vanuit kan gaan dat hij bij Bayern ook zijn wedstrijden gaat spelen, en ook goeie wedstrijden."

Makaay: "Bij Bayern gaan ze er vanuit dat ze tussen de 60 en 70 officiële wedstrijden per seizoen gaan spelen. Vorig jaar heb je in de halve finale van de Champions League tegen PSG gezien dat de bank van PSG misschien net iets sterker was dan die van Bayern. Bij Bayern hebben ze de ambitie om niet alleen de competitie en de beker te winnen, maar ook om zeker de finale van de Champions League te halen. Dus, wat Frank zegt, Saibari gaat zeker heel veel minuten maken."

Dan gaan we tot slot naar Borussia Dortmund, dat ook een bepalende speler heeft overgenomen van PSV: Joey Veerman. Wat verwachten jullie van hem?

Makaay: "Iedereen weet dat het een goede voetballer is. Maar nu in de Bundesliga... Je zag vorige week tegen Bayern (in de strijd om de Franz Beckenbauer Super Cup, die Dortmund met 1-2 verloor, red.) in de tweede helft al, dat het tempo iets hoger ligt dan in de Eredivisie.

Hij kan nu laten zien dat hij daarin mee kan. Ze hebben genoeg geld voor hem betaald. Ik denk dat hij er de kwaliteiten voor heeft, en het Bayern-niveau zullen ze niet elke wedstrijd tegenkomen. Maar het niveau in de Bundesliga is gewoon erg hoog, omdat je heel veel goede ploegen hebt. Dus zul je elke week op de toppen van je kunnen moeten zijn. Ik denk dat het alleen maar goed is dat we weer een Nederlander in de Bundesliga hebben bij een van de grotere clubs, daar is iedereen bij gebaat."