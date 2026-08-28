Weghorst vol emotie: 'Het was heel zwaar. Ik raakte mezelf kwijt'

heeft in gesprek met RTV Oost op emotionele wijze een boekje opengedaan over de lastige periode die hij achter de rug heeft bij FC Twente. De spits kreeg de afgelopen weken veel kritiek, maar liet donderdagavond tegen Qarabag zien dat hij zich daarvan kan oprichten.

Weghorst was donderdagavond van groot belang voor FC Twente bij de 1-4 overwinning op Qarabag. De aanvalsleider was trefzeker, maar gaf ook een fraaie assist. "Ik ben superblij dat we het vanavond samen hebben afgedwongen. Het gevoel was al heel goed voor de wedstrijd. Ik kreeg goede hulp van boven, die ik vanaf minuut één heb gevoeld. Dat was wel iets heel moois."

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"De afgelopen weken waren heel zwaar voor mij", vervolgt Weghorst met een snik in zijn stem. "Ik heb heel veel over me heen gehad en het was terecht, want ik speelde absoluut niet goed. Alleen ben ik heel blij dat ik op deze manier kom bovendrijven. Dat weet ik ook wel van mezelf. Uiteindelijk wordt het beloond als je nooit opgeeft en blijft geloven in de dingen die voor jou werken."

Dat Weghorst voor FC Twente ging spelen, de club waarvoor hij altijd al warme gevoelens heeft gehad, heeft mogelijk voor extra druk gezorgd. "Je weet vooraf waar je instapt en wat er komen kan. Het is heel kwetsbaar. Deze club is voor mij kwetsbaar, want ik ben niet alleen voetballer, maar ook een beetje fan. En dus merk je dat je een grote intrinsieke motivatie en wil hebt om te slagen en om dingen goed te doen."

'Ik raakte mezelf een beetje kwijt'

Weghorst verloor zichzelf naar eigen zeggen een beetje. "Tuurlijk was er een groot verwachtingspatroon en vinden mensen veel van je. Dat wist ik ook. Ik ben iemand met een karakter die het heel graag goed wil doen voor alle mensen. Alleen merkte ik dat ik mezelf daarin een beetje kwijtraakte. Maar ik wil vooral kijken naar wat er vandaag wel gebeurde en hoe ik me voelde. Dan zie je dat als je het positief aanpakt. En dat geldt voor het hele team", doelt Weghorst op de ruime overwinning van Qarabag.

Door de zege in Azerbeidzjan mag FC Twente zich nu opmaken voor de hoofdfase van de Conference League. Vrijdagmiddag is de loting verricht. Lees in dit artikel tegen welke tegenstanders de ploeg van John van den Brom het allemaal gaat opnemen.