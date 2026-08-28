AD-watcher ontkracht gerucht over 'mogelijke nieuwe nummer zes' van Ajax

wordt definitief niet de nieuwe controlerende middenvelder van Ajax. Dat heeft Johan Inan stellig laten weten. Volgens de clubwatcher van het Algemeen Dagblad is de transfervrije speler momenteel geen optie voor de Amsterdammers.

De naam van Bissouma zong deze week plotseling rond in de hoofdstad nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur werd ontbonden. De Londense club nam afscheid van de speler vanwege incidenten buiten het veld, waaronder het gebruik van lachgas. Nadat zijn zaakwaarnemer Michaël N'Cho de Amsterdamse interesse leek te bevestigen door berichten op sociale media te delen, werd de routinier gezien als een serieuze kandidaat.

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Volgens Inan hoeven de supporters van Ajax echter niet te rekenen op de komst van de clubloze controleur. In de podcast van het AD en FC Afkicken was de journalist zeer duidelijk over de vermeende interesse. "Yves Bissouma wordt niet de nieuwe zes van Ajax", zo klonk het stellig. "Die is ook oud", voegde hij daaraan toe. De AD-watcher gaf tevens aan dat de directeur van de Amsterdammers zijn pijlen op een ander doelwit heeft gericht. "Hij is niet degene waar Jordi Cruijff mee bezig is", aldus Inan.

Ondanks het afketsen van dit gerucht verwacht Inan wel degelijk dat er nog een versterking voor het middenveld gepresenteerd gaat worden. "Ik denk dat Ajax een mist nog een specifieke voetballende zes met leiderschapskwaliteiten. De zoektocht van Cruijff is zodoende nog in volle gang, waarbij de tijd begint te dringen nu de ontknoping van de transfermarkt nadert.