Ron Jans weigert Vandaag Inside: 'Ik heb totaal geen...'

Ron Jans weigert om ooit aan tafel te zitten in het programma Vandaag Inside. Dat heeft de gepensioneerde oud-trainer aangegeven in gesprek met Sportnieuws.nl. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht heeft hier een duideljke reden voor.

En dat is niet het Keukenrol-incident, waarmee Jans regelmatig belachelijk is gemaakt in het populaire televisieprogramma. Jans haalde gedurende het vorige voetbalseizoen in gesprek met het Algemeen Dagblad uit naar YouTuber Matthyas Het Lam, die een video van Jans voor de voedselbank veelvuldig gebruikte in ludieke video’s over de voormalige videogame FIFA. Jongere fans smulden van deze humor, maar Jans vond het totaal niet leuk. Hij werd namelijk regelmatig met zijn interview voor de voedselbank werd geconfronteerd. Om die 'overdreven' reactie werd Jans vervolgens opnieuw belachelijk gemaakt in Vandaag Inside. Het fragment, waar hard om gelachen werd, werd regelmatig in de uitzendingen getoond.

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In gesprek met Sportnieuws blikt Jans terug: "Ik zeg dingen op mijn eigen manier. In een podcast van het AD vertelde ik dat dat (de acties van de Youtuber red.) mijn leven een stuk moeilijker heeft gemaakt. Maar daarmee bedoelde ik dat ik het gewoon niet zo leuk vond. Dat is een beetje uit de hand gelopen", zegt Jans, die de nuance mist.

'Dit is de reden voor mij'

"Ik heb ook gezegd dat ik het niemand kwalijk nam, maar dat wordt er allemaal uitgehaald. De nuance is gewoon ver weg. Dat ik niet aan tafel ga zitten bij Vandaag Inside, dat heeft niets te maken met Wilfred Genee, Johan Derksen of René van der Gijp. Ik heb totaal geen hekel aan hen. Ik vind alleen dat het vaak over de rug van bepaalde mensen gaat. Het zijn vaak halve waarheden of onwaarheden. Dat is de reden dat ik zeg: nee, daar hoef ik niet te zitten. Dan laat ik Bas Nijhuis wel gaan."

De oud-trainer kijkt soms wel naar het programma: "Ik heb ook wel respect voor ze. Ze scoren wel qua kijkcijfers. Af en toe kijk ik ook wel eens en denk ik tien minuten: dit is leuk! En dan zijn er weer tien minuten dat ik denk: ik zet hem uit."