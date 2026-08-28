Zeefuik steelt de show tegen Groningen: ‘Bijna Bergkampiaans subtiel’

heeft zich vrijdagavond in de eerste helft ontpopt tot de absolute uitblinker bij Fortuna Sittard tijdens het uitduel met FC Groningen. De 21-jarige spits nam zijn ploeg bij de hand en was direct betrokken bij beide treffers aan de Limburgse zijde. Met een fenomenale assist en een wonderschone lob over doelman Etienne Vaessen eiste de aanvaller de hoofdrol op in de Euroborg.

De openingstreffer van Fortuna Sittard liet direct de kwaliteiten van Zeefuik zien. De lange spits nam de bal vanaf de middellijn mee, zette met een knappe individuele actie een verdediger op het verkeerde been en behield het overzicht. De bal werd perfect klaargelegd voor Mohamed Ihattaren, die alleen maar hoefde af te drukken voor de 0-1. Waar een bedankje aan de aangever op zijn plaats leek, wat het juichen van de doelpuntenmaker echter frappant. In plaats van de assist te vieren van zijn teamgenoot, rende de middenvelder direct naar de camera om een persoonlijke boodschap te schreeuwen.

⚡️ Wat een actie van Lequincio Zeefuik, Mohamed Ihattaren schuift binnen! 👏 pic.twitter.com/ubQAmhc5hS — ESPN NL (@ESPNnl) August 28, 2026

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De voorsprong van de ploeg van trainer Danny Buijs, die voor het eerst aantrad in het nieuwe 'Sint Rosa'-uitshirt, was van korte duur. FC Groningen kwam in de negentiende minuut langszij via David van der Werff. Binnen tien minuten stelde Zeefuik echter orde op zaken. De huurling van AZ werd diep gestuurd en kreeg de ruimte om richting het Groningse doel te trekken. In plaats van gehaast af te ronden, hield de huurling de bal bij zich en lokte hij Vaessen ver uit zijn doel. Met een uiterst subtiel lobje verschalkte de centrumaanvaller de doelman, waarna de bal prachtig binnenviel voor de 1-2.

Met het optreden tegen de noorderlingen bevestigt Zeefuik zijn sterke seizoensstart in Limburgse dienst. De aanvaller wordt gehuurd van AZ tot eind juni volgend jaar en de deal bevat een optie tot koop. In de eerste vier speelrondes staat de teller al op twee doelpunten en een assist, waarmee de uitblinker een belangrijk aandeel heeft in de huidige positie van Fortuna Sittard. Ook op sociale media oogst het optreden van de doelpuntenmaker veel lof. Onder de beelden van de wedstrijdverslagen valt vooral de opvallende combinatie van pure fysieke kracht en verfijnde technische kwaliteiten in de smaak bij de voetballiefhebbers.

Casually watching Groningen Fortuna and this guy - Lequincio Zeefuik (21, 🇳🇱, on loan from AZ) has grabbed the attention. Assist for first goal was outrageous. This finish also outrageous. Scary #9 based on tonight. https://t.co/BeiKTAc9ka — scotscout (@scout_scot) August 28, 2026

Ik neem alles, maar ook álles terug over mijn opmerkingen over #Zeefuik: uitstekende assist en een wonderschoon doelpunt!#GroFor 1-2 — Henk Spruijt (@HenkSpruijt) August 28, 2026

Zeefuik zijn we kwijt, Fortuna gaat straks in de rust nog de optie tot koop lichten. En ik vind het jammer. #azalkmaar #grofor — Azalkie (@azalkie) August 28, 2026

Eerlijk die Zeefuik is een geweldige spits — Joost (@Joost_vD) August 28, 2026

Staat aardig te ballen die zeefuik #grofor — Toine (@Toine_fcu) August 28, 2026