Estavana Polman confronteert René van der Gijp: 'Dit zeg jij over mij'

Estavana Polman heeft René van der Gijp vrijdagavond in het programma Vandaag Inside geconfronteerd met uitspraken die hij eerder over haar deed. Van der Gijp sprak zich recent kritisch uit over de aanwezigheid van Polman in de talkshow.

Polman schoof in juli al eens aan bij Vandaag Inside en het is de bedoeling dat ze vaker in de talkshow te zien zal zijn. De vriendin van Rafael van der Vaart gaat op vrijdagen aanschuiven. Van der Gijp had haar eerder echter geadviseerd dat niet te doen: "De lat hier ligt te hoog. Als ik haar was, zou ik mijn vingers er niet aan branden om hier te gaan zitten. Echt niet. Brand je vingers er niet aan", zei hij onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdagavond schoof Polman voor het eerst sinds die uitspraken aan in het programma. Ze besloot Van der Gijp er direct mee te confronteren. "Je hebt de lat voor mij erg hoog gelegd. We moeten wel even wat rechtzetten", zegt Polman tegen de oud-voetballer.

"Ik ben met Talpa in gesprek gegaan", vervolgt ze. "Wat je zegt is natuurlijk wel waar: wat heeft ze te brengen? Ik ben nieuw, ik ben zoekende wat ik leuk vind. Talpa heeft mij uitgenodigd. Nu kom ik op de vrijdag, lekker informeel en luchtig. Ik ga hier geen politiek debat voeren. Daar zit ik niet voor. Ik wil hier lekker kijken hoe het is. En als we het niet leuk vinden, dan zeggen we: even goede vrienden, tot ziens."

Van der Gijp haakt vervolgens in: "Jij hebt het helemaal verkeerd begrepen van mij. Het gaat mij er niet om dat ik jou druk opleg", zegt Van der Gijp, waarna Polman ingrijpt. "Jij zegt over mij: dat meisje heeft niks te brengen hier, want de lat ligt te hoog. Dat heb je gezegd."

"Ik leg de lat niet hoog", reageert Van der Gijp. "Ik heb helemaal geen lat."