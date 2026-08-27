Ajax haalt Tsygankov binnen na hoogoplopend conflict met Girona

Ajax heeft de komst van officieel bevestigd. De 28-jarige buitenspeler komt over van Girona en zet zijn loopbaan voort in Amsterdam. Daarmee krijgt trainer Míchel Sánchez de beschikking over een aanvaller met wie hij in Spanje al succesvol samenwerkte.

Met Tsygankov haalt Ajax een ervaren, technisch vaardige vleugelspeler binnen die op beide flanken uit de voeten kan. De 67-voudig international van Oekraïne speelde sinds zijn komst van Dynamo Kyiv in 2023 in totaal 119 wedstrijden voor Girona. Daarin was hij goed voor twintig doelpunten en 23 assists.

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De transfer hing al enkele dagen in de lucht. Ajax bereikte eerder een akkoord op hoofdlijnen met Girona, waarna ook met Tsygankov werd toegewerkt naar een overeenkomst. De Oekraïner heeft in de Johan Cruijff ArenA een driejarig contract ondertekend. Naar verluidt bedraagt de transfersom een kleine vijf miljoen euro.

Míchel krijgt gewenste versterking

Míchel maakte voorafgaand aan de officiële bevestiging al duidelijk dat hij de aanvaller graag aan zijn selectie wilde toevoegen. De Spaanse trainer kent Tsygankov uitstekend uit hun gezamenlijke periode bij Girona.

“Viktor is een speler met een goede werkethiek en hij kan ook bijdragen aan de teamgeest. Ik denk dat hij hier goed kan integreren en hij kan ons helpen met een punt dat ik eerder aanstipte, het afmaken van kansen. Hij is een krachtige speler en hij kan wel degelijk diepte brengen. Met en zonder bal”, zei Míchel woensdag.

Bij Ajax vult Tsygankov een van de vacatures op de vleugels in na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain. De Oekraïner speelt bij voorkeur vanaf rechts, maar kan eveneens als linksbuiten worden ingezet.

Cruijff verguld: 'Ervaren speler die de selectie direct versterkt'

"Het is mooi dat Viktor bij ons zijn handtekening heeft gezet", zegt Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff in een eerste reactie. "Met zijn komst hebben we een ervaren speler binnengehaald die de selectie direct versterkt. Bovendien is hij bekend met de manier waarop wij willen spelen. We werken eraan om hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen", aldus de td.

Conflict met Girona

Tsygankov komt in Amsterdam binnen na een turbulente periode bij Girona. De Spanjaarden verlangden eerder deze zomer nog ongeveer vijftien miljoen euro voor de aanvaller, maar na een hoogopgelopen conflict kwam een vertrek in een stroomversnelling.

Tsygankov wilde na de degradatie van Girona vertrekken en de verhoudingen liepen uiteindelijk volledig stuk. Voor de eerste competitiewedstrijd tegen Leganés zat hij wel bij de selectie, maar volgens trainer Quique Álvarez weigerde hij zich om te kleden. “Hij was fit, maar wilde zich niet omkleden. Meer wil ik er niet over zeggen”, aldus de trainer.

Een dag later maakte Tsygankov via Instagram interne WhatsApp-berichten van Girona openbaar. Daarin waarschuwde de club spelers dat publieke uitingen en contacten met de media vooraf moesten worden goedgekeurd. Tsygankov kreeg bovendien te horen dat het overtreden van die afspraken tot disciplinaire maatregelen kon leiden.

De Oekraïner reageerde door te zeggen dat hij zich 'op een dag zal uitspreken'. Girona startte vervolgens een disciplinaire procedure vanwege een mogelijke schending van zijn contractuele verplichtingen. Kort daarna kwam zijn overstap naar Ajax in een stroomversnelling.