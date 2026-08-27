Deniz Undav doet schokkende onthulling: ‘Ik ben twee keer bijna overleden’

heeft een aangrijpend verhaal gedeeld. De dertigjarige spits van VfB Stuttgart en de Duitse nationale ploeg blijkt te kampen met een zware voedselallergie, die hem tot twee keer toe bijna het leven heeft gekost. Tijdens een allergische reactie zwelt zijn lichaam op en krijgt hij nauwelijks nog lucht.

Undav spreekt in de podcast Hstrystories over zijn eetgewoonten en krijgt de vraag of hij graag sushi eet. Dat doet de voormalig aanvaller van Brighton & Hove Albion wel, maar hij moet bijzonder voorzichtig zijn met wat er op zijn bord belandt. "Alleen met zalm of vegetarisch. Ik kan geen garnalen eten. Ik heb twee keer een allergische reactie gehad en beide keren ben ik bijna overleden”, vertelt Undav.

Undav kan niet meer ademen door allergische reactie

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Het gevaar beperkt zich voor Undav niet alleen tot garnalen. Ook andere schaal- en schelpdieren, waaronder kreeft en mosselen, kunnen een zware reactie veroorzaken. De gevolgen treden volgens de aanvaller direct op en zijn levensbedreigend.

“Alles zwelt op en ik kan niet meer ademen. Ik had daarvoor zelfs nog nooit gehoord dat zoiets kon gebeuren”, legt de Duitse international uit.

Die wetenschap zorgt ervoor dat Undav voortdurend scherp moet zijn op wat hij eet. In Stuttgart heeft hij samen met zijn vrouw Tanja inmiddels een rustige routine gevonden. Wanneer Stuttgart internationaal speelt en de selectie pas in de middag traint, zoekt het stel in de ochtend geregeld het centrum van de stad op. “Het is er rustig en je kunt er even ontspannen. We eten dan bijvoorbeeld samen avocadotoast met zalm.”

Undav schittert na moeilijke periode bij Brighton

Op sportief gebied heeft Undav sinds zijn terugkeer naar Duitsland juist grote stappen gezet. De spits verruilde Union Saint-Gilloise in 2022 voor Brighton & Hove Albion, maar wist in Engeland geen vaste basisplaats af te dwingen. Hij maakte acht doelpunten in dertig wedstrijden.

Een huurperiode bij Stuttgart bracht een jaar later de ommekeer. Undav maakte direct indruk en verdiende daarmee in 2024 een definitieve transfer. Sindsdien kwam hij namens de Duitse club tot 57 doelpunten en dertig assists in 117 wedstrijden.

Ook bij de nationale ploeg vond de spits zijn draai. Undav maakte negen doelpunten in dertien interlands voor Duitsland. Drie daarvan vielen tijdens het afgelopen WK: hij scoorde tegen Curaçao en was tweemaal trefzeker tegen Ivoorkust. Duitsland strandde uiteindelijk in de zestiende finales, waarin Paraguay na strafschoppen te sterk bleek.