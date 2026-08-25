Lille meldt zich voor Zechiël: dit is het miljoenenbod

Lille heeft interesse in . De Franse club heeft zich bij Feyenoord gemeld voor de middenvelder, die bezig is aan een uitstekende start van het seizoen. Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg geeft duidelijkheid over het uitgebrachte bod dat momenteel op tafel ligt in De Kuip.

Het is niet voor het eerst deze zomer dat Zechiël in de concrete belangstelling van het Franse Lille staat. Eerder was er ook al belangstelling van de Franse club voor de middenvelder. Nu, vlak voor het einde van de transfermarkt, probeert Lille het opnieuw. Gek is dat niet. Zechiël presteert momenteel uitstekend bij Feyenoord en kende een sterke start van het seizoen. Hij scoorde al drie keer en gaf één assist.

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"Die jongen heeft een ontwikkeling doorgemaakt, bij FC Utrecht zag je het al. Wekelijks behoorde hij tot een van de betere spelers. Wat mij vooral opviel bij Utrecht: als de ploeg niet draaide, was hij een van de weinigen die wel het niveau kon brengen. Je ziet het nu bij Feyenoord. Hij krijgt het vertrouwen van een nieuwe trainer en laat het gelijk zien", zegt Ali Boussaboun in het programma Rijnmond Sport over de prestaties van de middenvelder.

Wat voor bod ligt er?

De goede prestaties van Zechiël in het shirt van Feyenoord maken het voor Lille er beslist niet makkelijker op om hem weg te plukken uit De Kuip. Dennis Kranenburg, die Feyenoord volgt voor de omroep, heeft vernomen wat voor bod Lille op tafel heeft gelegd in De Kuip. "Zijn marktwaarde wordt geschat op tien miljoen euro. Wat ik heb gehoord is dat er nu een bod ligt van zeventien miljoen met bonussen, maar dat heb ik nog niet kunnen verifiëren", benadrukt hij.

Geert den Ouden, analist van RTV Rijnmond, vindt dat bedrag veel te laag. "Feyenoord moet onder geen beding afscheid nemen van Zechiël. Zelfs als ze 35 miljoen krijgen, moeten ze geen afscheid nemen. Feyenoord gaat in de Champions League spelen en die jongen gaat zich alleen maar verder ontwikkelen. Dat betekent dat als hij het goed doet, hij misschien wel een veelvoud van die zeventien miljoen waard is."