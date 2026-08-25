Live voetbal

Lille meldt zich voor Zechiël: dit is het miljoenenbod

25 augustus 2026, 14:56
Lille meldt zich voor Zechiël: dit is het miljoenenbod
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Lille heeft interesse in Gjivai Zechiël. De Franse club heeft zich bij Feyenoord gemeld voor de middenvelder, die bezig is aan een uitstekende start van het seizoen. Feyenoord-watcher Dennis Kranenburg geeft duidelijkheid over het uitgebrachte bod dat momenteel op tafel ligt in De Kuip.

Het is niet voor het eerst deze zomer dat Zechiël in de concrete belangstelling van het Franse Lille staat. Eerder was er ook al belangstelling van de Franse club voor de middenvelder. Nu, vlak voor het einde van de transfermarkt, probeert Lille het opnieuw. Gek is dat niet. Zechiël presteert momenteel uitstekend bij Feyenoord en kende een sterke start van het seizoen. Hij scoorde al drie keer en gaf één assist.

Artikel gaat verder onder video

"Die jongen heeft een ontwikkeling doorgemaakt, bij FC Utrecht zag je het al. Wekelijks behoorde hij tot een van de betere spelers. Wat mij vooral opviel bij Utrecht: als de ploeg niet draaide, was hij een van de weinigen die wel het niveau kon brengen. Je ziet het nu bij Feyenoord. Hij krijgt het vertrouwen van een nieuwe trainer en laat het gelijk zien", zegt Ali Boussaboun in het programma Rijnmond Sport over de prestaties van de middenvelder.

Wat voor bod ligt er?

De goede prestaties van Zechiël in het shirt van Feyenoord maken het voor Lille er beslist niet makkelijker op om hem weg te plukken uit De Kuip. Dennis Kranenburg, die Feyenoord volgt voor de omroep, heeft vernomen wat voor bod Lille op tafel heeft gelegd in De Kuip. "Zijn marktwaarde wordt geschat op tien miljoen euro. Wat ik heb gehoord is dat er nu een bod ligt van zeventien miljoen met bonussen, maar dat heb ik nog niet kunnen verifiëren", benadrukt hij.

Geert den Ouden, analist van RTV Rijnmond, vindt dat bedrag veel te laag. "Feyenoord moet onder geen beding afscheid nemen van Zechiël. Zelfs als ze 35 miljoen krijgen, moeten ze geen afscheid nemen. Feyenoord gaat in de Champions League spelen en die jongen gaat zich alleen maar verder ontwikkelen. Dat betekent dat als hij het goed doet, hij misschien wel een veelvoud van die zeventien miljoen waard is."

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

KNVB komt met keihard statement na vuurwerkchaos bij Cambuur-Feyenoord

  • zo 23 augustus, 21:12
  • 23 aug. 21:12
  • 13
Vuurwerk Feyenoord

Feyenoord-fans hekelen 'gejank' na vuurwerk: 'Een tip aan Cambuur-fans...'

  • Gisteren, 18:35
  • Gisteren, 18:35
  • 9
Vuurwerkincident bij Cambuur - Feyenoord

Zesjarige Cambuur-fan wil na wangedrag Feyenoord-fans nooit meer naar stadion

  • Gisteren, 08:38
  • Gisteren, 08:38
  • 6
7 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.207 Reacties
1.428 Dagen lid
20.626 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Eind van het seizoen krijg je het dubbele.. en hij kan zomaar eens de schakel zijn tussen meedoen voor de titel of niet. Voor ons zou ik hem verkopen, maar als Feyenoord slim is houden ze de poot stijf en behouden ze hem dit seizoen.

Vriendje Stokvis
2.041 Reacties
705 Dagen lid
9.449 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doe maar keer 3 en dan pas er over na gaan denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.207 Reacties
1.428 Dagen lid
20.626 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Eind van het seizoen krijg je het dubbele.. en hij kan zomaar eens de schakel zijn tussen meedoen voor de titel of niet. Voor ons zou ik hem verkopen, maar als Feyenoord slim is houden ze de poot stijf en behouden ze hem dit seizoen.

Vriendje Stokvis
2.041 Reacties
705 Dagen lid
9.449 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Doe maar keer 3 en dan pas er over na gaan denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
3
3
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Marseille
1
4
3
2
Lens
1
3
3
3
Lille
1
2
3
4
Lyon
1
2
3
5
Monaco
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws