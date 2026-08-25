Luka Ivanušec wil niet weg bij Feyenoord: dit is waarom

Luka Ivanušec staat nog altijd onder contract bij Feyenoord en lijkt ook komend seizoen in Rotterdam-Zuid te blijven. De Kroaat wil zelf namelijk niet vertrekken, en daar is volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka een duidelijke reden voor.

Dennis te Kloese haalde Ivanušec enkele jaren geleden met hoge verwachtingen naar De Kuip, maar de aanvaller heeft die verwachtingen nooit kunnen waarmaken. De Kroaat kwam de afgelopen jaren nauwelijks voor in de plannen van de club. Ook onder de nieuwe hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst lijkt er weinig perspectief op speelminuten voor de linksbuiten. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad de situatie van de Kroaat. Volgens hem vormt Ivanušec een lastig dilemma voor de club.

'Antwerp had zich gemeld'

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"Ivanušec kan heus wel een club vinden, maar zijn salaris is zo hoog dat clubs zeggen: dat gaan we niet betalen", legt Gouka uit. Ivanušec kan daar vervolgens weinig mee, denkt Gouka: "Hij zegt dan: dan ga ik niet weg. Feyenoord denkt dan: we kunnen hem dat salaris wel meegeven, maar we willen ook wat aan hem verdienen. Ik begreep dat Antwerp zich had gemeld, maar hij verdient zoveel geld dat het bij hen niet ging lukken."

Gouka denkt dat het beter zou zijn als Feyenoord en Ivanušec uit elkaar gaan. "Het was een veelbelovende speler toen hij kwam, maar soms kom je in een fase dat het niet meer gaat. Je zag het ook met Stengs. Soms is het gewoon voor beide partijen beter dat je uit elkaar gaat."