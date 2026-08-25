Bas Nijhuis meteen aangepakt bij terugkeer Vandaag Inside

Moet Bas Nijhuis nog drie maanden revalideren? Die suggestie werd maandagavond gewekt tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Vandaag Inside. De scheidsrechter, die zelf ook te gast was, reageerde direct op die uitspraak.

Nijhuis schoof maandagavond samen met Tina Nijkamp en journalist Valentijn Driessen aan bij de eerste uitzending van Vandaag Inside. De arbiter, die vorig jaar een zware achillespeesblessure opliep, kreeg direct vragen over zijn herstel. De grote vraag: wanneer keert Nijhuis terug op de voetbalvelden? Driessen haakte daar direct op in. Hij schrok naar eigen zeggen toen hij Nijhuis zag binnenkomen in de studio: "We zagen hem net binnenkomen, dat gaat nog een maand of drie duren", zegt de chef voetbal van De Telegraaf.

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Dat klopt volgens Nijhuis totaal niet. "Het gaat juist heel goed", reageert de scheidsrechter. Die uitspraak wordt aan tafel echter niet direct geloofd en de aanwezigen willen bewijs zien. Nijhuis werkt daar niet aan mee. "Nee, het gaat heel goed. Ik ga hier toch niet heen en weer lopen? Er zitten een miljoen mensen te kijken. Die zitten niet te wachten dat ik een rondje ga lopen."

Ook na herhaaldelijke pogingen van presentator Wilfred Genee weigert Nijhuis zijn herstel in de studio te demonstreren. Wel maakt de scheidsrechter duidelijk dat zijn rentree steeds dichterbij komt.

Nijhuis liep eind januari een zware achillespeesblessure op tijdens een tussentijdse conditietest van de voetbalbond in Zeist. De arbiter scheurde zijn achillespees kort voordat hij de topper tussen PSV en Feyenoord zou leiden. Door de zware kwetsuur moest Nijhuis de volledige tweede seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan.