Opvallende onthulling: 'Reijnders had niet in zijn hoofd om...'

Martin Reijnders, de vader van , heeft in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad een boekje opengedaan over de transfer van zijn zoon naar Al-Qadsiah. Hij benadrukt dat Reijnders aanvankelijk helemaal niet van plan was om naar Saudi-Arabië te vertrekken.

Reijnders werd tijdens de afgelopen transferperiode met meerdere clubs in verband gebracht. Onder meer Atlético Madrid, Newcastle United en Nottingham Forest werden concreet genoemd. Uiteindelijk vertrok de middenvelder echter naar Al-Qadsiah, een club uit Saudi-Arabië. "We snappen wel dat het vragen oproept", begint zijn vader.

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Martin Reijnders vervolgt: "Maar Tijjani kon helemaal niet overal heen. Manchester City vroeg een transfersom (61 miljoen, red.) die in Europa niemand kon of wilde betalen. Als gevolg daarvan speelt hij hier. De eerste twee keer hebben we Al-Qadsiah meteen 'nee' verkocht. Tijjani had niet in zijn hoofd om naar het Midden-Oosten te gaan. We hoopten nog op Atlético, maar die haakten definitief af en Al-Qadsiah kwam terug."

De vader van de oud-speler van AZ en FC Twente benadrukt daarnaast dat geld niet de enige reden was voor de overstap naar Saudi-Arabië. "Geld werd pas een factor toen er sportief twee keuzes overbleven: bij Manchester City blijven, daar niet happy zijn door je nieuwe rol op 10, met de kans om vaker op de bank te komen. Óf bij Al-Qadsiah elke wedstrijd spelen met plezier op een positie die je goed ligt."

Bang dat de transfer gevolgen heeft voor de positie van Reijnders in het Nederlands elftal, is Martin Reijnders niet. "We weten alleen wat het beeld was op het afgelopen WK: na de Premier League leverde de Saudische competitie de meeste WK-spelers. Bij landen als Frankrijk, Mexico, Marokko en Senegal hadden die ook een basisplaats."