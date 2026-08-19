Al Qadsiah heeft woensdag flink uitgepakt bij de presentatie van . De Oranje-international verschijnt in de aankondigingsvideo gekleed als een sjeik en krijgt daarin de rol van ‘Nederlandse artiest’. Daarmee is zijn transfer van Manchester City naar de Saoedische club definitief bezegeld.

In de video krijgt een kind in een museum eerst het schilderij De Nachtwacht van Vincent van Gogh te zien. Een man die zijn opa speelt vertelt daarbij: "De artiest is er misschien niet meer, maar de kunst is nooit weggeweest.” Het kind wijst vervolgens naar De Sterrennacht: "Ik wil de maker van dit schilderij zien!" De opa vertelt dat de schilder 'al 400 jaar dood is', al is Van Gogh in werkelijkheid pas 136 jaar geleden overleden.

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Daarna verschijnt een schilderij van een voetbalveld, waarop een doelpunt van Reijnders wordt uitgebeeld. "Dit schilderij is gemaakt door een Nederlandse artiest die nog leeft.” Wanneer het kind waar die Nederlandse artiest is, verschijnt Reijnders zelf in beeld. Gekleed als een sjeik spreekt hij vervolgens de woorden: "Ik ben een Nederlandse artiest, ik ben Qadsawi."

Reijnders verruilt Manchester City voor Al Qadsiah

Met de opvallende presentatie maakt Al Qadsiah de komst van Reijnders officieel. Manchester City ontvangt 61 miljoen euro voor de middenvelder, die vorig jaar voor 55 miljoen euro van AC Milan naar Engeland verhuisde.

Reijnders had bij City nog een contract tot medio 2030. In zijn eerste seizoen kwam hij tot zeven doelpunten en acht assists in vijftig wedstrijden. De laatste maanden moest hij onder Pep Guardiola vooral genoegen nemen met een rol als invaller.

Bij Al Qadsiah tekent hij een vierjarig contract, met de optie voor nog een jaar. Reijnders verdiende in Manchester ongeveer zeven miljoen euro per jaar en zou in Saoedi-Arabië zo'n twintig miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Bekende namen wachten op Reijnders

Brendan Rodgers is sinds december 2025 trainer van Al Qadsiah. In de selectie treft Reijnders onder anderen Nacho Fernández, Julian Weigl, Mateo Retegui, Julián Quiñones en voormalig FC Utrecht-verdediger Souffian El Karouani.

Al Qadsiah begon het nieuwe seizoen met een 1-3 zege op Al-Shabab. Vrijdag wacht een thuiswedstrijd tegen Al-Ittihad, de club van Steven Bergwijn.