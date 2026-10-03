Valentijn Driessen heeft zich flink kritisch uitgelaten over het optreden van het Nederlands elftal tijdens de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De chef voetbal van De Telegraaf richt zijn pijlen in de podcast Kick-off vooral op basisspelers Quinten Timber en Guus Til, die volgens hem de grootste reden waren voor de 2-0 achterstand bij rust.

Bondscoach Xavi besloot afgelopen donderdag namelijk om het middenveld flink om te gooien, maar die beslissing pakte in Thessaloniki helemaal verkeerd uit. Oranje werd in de eerste 45 minuten compleet weggespeeld en stond halverwege al met twee doelpunten achter. De bondscoach besloot in de rust dan ook meteen fors in te grijpen door drie wissels door te voeren, waarbij Timber en Til allebei achterbleven in de kleedkamer.

Driessen over 'kip zonder kop' Quinten Timber

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Valentijn Driessen spaart het duo dan ook zeker niet als hij terugblikt op hun wedstrijd. "Ja, leuke invallers. Maar niet voor in de basis, zelfs niet tegen Griekenland", stelt Driessen over Quinten Timber en Guus Til. Volgens de journalist had ook Joey Veerman het hierdoor enorm lastig op het veld. "Ook Veerman ging daaraan ten onder, want die stond zo'n beetje in zijn eentje op het middenveld."

De verslaggever zag dat de tactische opdrachten van de bondscoach totaal niet goed werden uitgevoerd door de spelers. "Xavi zegt: 'Attack the spaces'. Dus overal waar ruimte is, daar gaat Til heen. Dus die is weg. En Timber loopt een beetje als een kip zonder kop rond op dat middenveld. Ja, die loopt overal maar heen. Wel goed of niet goed. Dan laat je wel de rest van je middenveld in de steek", zo legt Driessen uit, die geen spaan heel laat van de samenstelling op het middenveld: "Het deugt echt voor geen meter, die drie op het middenveld. Uiteindelijk worden ze nog gespaard, omdat het hele elftal schuldig was. Dat begrijp ik wel, maar het is gewoon kwaliteit."

Kwaliteitsimpuls door Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders

Voor Valentijn Driessen liet het verloop van de tweede helft direct zien hoe de verhoudingen eigenlijk horen te liggen. Na het inbrengen van Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders knokte Oranje zich immers terug naar een 2-2 gelijkspel. "Gravenberch is gewoon een van de beste middenvelders die we hebben en Reijnders heeft het eigenlijk ook altijd goed gedaan. Als je die dan vanwege een of twee mindere wedstrijden eruit haalt, dan zie je de gevolgen", geeft Driessen aan.

Mike Verweij sluit zich aan bij de woorden van zijn collega en wijst op het grote verschil tussen beide helften. "Nu zie je hoe goed Gravenberch en Reijnders zijn, als je het afzet tegen degenen die speelden in de eerste helft", vertelt Verweij. "Zij vielen echt heel goed in. Evenals Noa Lang overigens."