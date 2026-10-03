Denzel Dumfries spreekt zich duidelijk uit: ‘Ik ben hier geen voorstander van’

heeft zich tijdens de persconferentie uitgelaten over de lange interlandperiode van het Nederlands elftal. De rechtsback van Real Madrid is van mening dat de vorige opzet beter was.

De interlandperiodes van september en oktober zijn dit jaar samengevoegd tot één groot blok, waardoor het clubvoetbal lang stilligt. Oranje kwam al drie keer in actie en speelt zondag de vierde wedstrijd, in het Philips Stadion tegen Servië. Of die drukke agenda geen problemen veroorzaakt?

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“Na de wedstrijden ligt de focus op het herstel. Natuurlijk zijn we het gewend vanuit onze clubs. Er speelt wel wat vermoeidheid, maar we moeten het schema respecteren”, begint de sterkhouder van het Nederlands elftal tijdens de persconferentie.

“Ik kan zeker vier wedstrijden (in één interlandperiode, red.) spelen, maar het is veel. Ik ben er geen voorstander van”, is hij duidelijk. “Je bent best wel lang weg bij je club. De vorige opzet vond ik wat fijner, maar goed. We hebben het te respecteren, maar ik ben voorstander van een kortere interlandbreak”, besluit hij.