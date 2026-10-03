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Denzel Dumfries over ruzie met Dusan Tadic: 'We spraken het na die wedstrijd toen al uit'

3 oktober 2026, 14:54
Denzel Dumfries en Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Lars Leeftink |
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Denzel Dumfries speelt zondag met Oranje tegen het Servië van Dusan Tadic, met wie hij in het verleden weleens flinke ruzie heeft gehad. Hoe staan de twee er inmiddels op persoonlijk vlak voor en is die ruzie inmiddels uitgesproken?

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Servië blikt Dumfries terug op een duel dat hij met PSV tegen het Ajax van Tadic speelde. In die periode ging het er tijdens die wedstrijden vaak hard aan toe, zo ook tussen hem en Tadic.

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Het gaat om het duel in Eindhoven tijdens het seizoen 2020/21, waarin Ajax met 1-1 gelijkspeelde door een penalty van Tadic. Dumfries was het niet eens met die penalty en de manier van juichen van Tadic, waarna een opstootje ontstond. Na het duel vielen ze elkaar in interviews ook nog verbaal aan.

Dumfries stelt dat die ruzie allang is bijgelegd en omschrijft wat er daarna is gebeurd. "Het leven gaat verder. Je praat hier over vijf jaar geleden. Na die wedstrijd hadden we dat al bijgelegd."

Dumfries ziet Tadic weer

Volgens Denzel Dumfries heeft hij Dusan Tadic gewoon de hand geschud en gaan de twee spelers inmiddels verder met hun leven en carrière. "We kwamen elkaar tegen in Servië, dan geef je elkaar een hand. Het was voor hem voornamelijk een leuk weerzien met andere Ajax-vrienden. De focus lag zeker niet op onze ruzie."

Gaat Nederland het duel tegen Servië winnend afsluiten?

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Nederland - Servië

20:45
Wordt gespeeld op 4 okt. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Real Madrid
6
0
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4

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