De Portugese voetbalbond (FPF) gaat volgende week volgens het Portugese Record om tafel voor een crisisbijeenkomst met Cristiano Ronaldo en bondscoach Jorge Jesus om de zwaar bekoelde relatie tussen beide partijen te herstellen. De 41-jarige aanvaller verliet woensdag plotseling het trainingskamp van Portugal in Kopenhagen nadat er onenigheid was ontstaan over zijn reserverol. De nationale bond wil er alles aan doen om de situatie op te lossen en aan te sturen op een waardig afscheid, waarbij er op de achtergrond ook grote politieke en commerciële belangen meespelen rondom het WK in 2030.

De problemen begonnen rondom de recente wedstrijd in de Nations League tegen Noorwegen. Ronaldo zat tijdens dat duel namelijk negentig minuten op de bank en kwam niet binnen de lijnen, al moest hij wel warmlopen van de technische staf. De aanvaller was van mening dat eerdere afspraken niet werden nagekomen en liet direct weten het daar niet mee eens te zijn. De situatie liep vervolgens helemaal uit de hand toen Jesus op de persconferentie aangaf dat er voor Ronaldo geen uitzonderingen worden gemaakt en dat de staf altijd de tactische keuzes maakt. De sterspeler besloot daarop meteen te vertrekken en pakte het privévliegtuig richting Madrid.

Aanvaring met Jorge Jesus zorgt voor vertrek

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Bondscoach Jorge Jesus bleef ook na het abrupte vertrek van Cristiano Ronaldo duidelijk over zijn standpunt binnen de selectie. Jesus gaf tijdens zijn persconferenties aan dat hij als enige verantwoordelijk is voor de tactische plannen en dat geen enkele speler ervoor zorgt dat hij van zijn filosofie afstapt. Volgens de trainer zijn de regels dan ook voor iedereen binnen het team exact hetzelfde. Vanuit de sportieve leiding wordt de situatie rondom Ronaldo voorlopig gezien als een gesloten boek, waardoor alle aandacht uit kan gaan naar de komende wedstrijden in de Nations League.

Terwijl Ronaldo al in Spanje verbleef, wist de nationale ploeg zonder hem met 2-4 te winnen van Denemarken. Toch ging het in de Portugese media na afloop amper over de overwinning, maar vooral over het conflict rondom de aanvoerder. Zelfs de Portugese premier van Portugal besloot zich ermee te bemoeien en zocht telefonisch contact met Ronaldo om de plooien glad te strijken. Ronaldo heeft zelf overigens nog geen officieel afscheid aangekondigd als international, maar liet in een kort statement weten dat hij op een later moment met zijn eigen kant van het verhaal zal komen.

Bondsvoorzitter Pedro Proença gaat volgende week optreden als bemiddelaar in het gesprek tussen Cristiano Ronaldo en Jorge Jesus. De FPF wil koste wat het kost voorkomen dat de steraanvaller, die in 2016 nog het Europees kampioenschap wist te winnen met zijn land, via de achterdeur moet vertrekken bij het nationale elftal. Met 234 interlands en 146 doelpunten achter zijn naam hoopt de voetbalbond dan ook tot een oplossing te komen die leidt tot een respectvol einde van zijn interlandloopbaan als topscorer aller tijden.

De haast die de bond heeft om het conflict op te lossen heeft volgens Record overigens ook te maken met de politiek. De FPF zou mede actie hebben ondernomen na een duidelijk signaal vanuit het Portugese parlement. Dat heeft weer alles te maken met de organisatie van het wereldkampioenschap in 2030, dat deels in Portugal zal worden gespeeld. Ronaldo is het absolute uithangbord van dat toernooi en zijn aanwezigheid is dan ook van groot belang voor de commerciële afspraken en sponsordeals rondom de FIFA.