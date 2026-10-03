Kevin De Bruyne heeft zich na de overtuigende 3-0 overwinning van België op Turkije zeer lovend uitgesproken over bondscoach Mark van Bommel. De 35-jarige aanvoerder van de Belgen was vrijdagavond in Luik de grote man met twee goals en geniet zichtbaar van de aanvallende speelwijze onder de trainer.

In het Stade Maurice Dufrasne schoot de spelmaker na tien minuten al raak, om vlak na rust met een afstandsschot voor de 2-0 te zorgen. Romelu Lukaku maakte er uiteindelijk 3-0 van na een aanval die eveneens door De Bruyne werd opgezet. Na afloop was er vooral veel lof voor de tactische plannen van Van Bommel, zo tekende Voetbal International op.

De Bruyne lovend over tactiek Van Bommel

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Kevin De Bruyne legt uit waarom de filosofie van Mark van Bommel zo goed past bij zijn eigen manier van spelen. "Aan het begin van de interlandperiode zei ik al dat ik me goed voelde. Ik denk dat ik drie goede wedstrijden gespeeld heb", stelt de Belgische spelmaker na de ontmoeting. "Ik denk dat dit voetbal mij beter ligt. Ik wil altijd agressief naar voren druk zetten en ook aanvallend agressief zijn. De jongens om mij heen zitten vol energie en dit voetbal ligt mij beter."

De Bruyne kreeg de voorbije tijd te maken met kritiek op zijn optredens, maar de routinier blijft daar heel rustig onder. "Maar daar maak ik mij niet druk om. Ik ben altijd zelfkritisch en ik weet hoe het gaat op de trainingen. Natuurlijk is het niet meer zoals tien jaar geleden, maar het belangrijkste is dat ik plezier heb", besluit de 111-voudig international, die inmiddels op veertig interlanddoelpunten staat voor zijn land.

België mist aanvoerder tegen Frankrijk

Toch kende de wedstrijd voor Kevin De Bruyne ook een flinke tegenvaller, want in de slotfase kreeg hij zijn tweede gele kaart van dit Nations League-toernooi. Hierdoor moet de aanvoerder het affiche van aanstaande maandag tegen Frankrijk in Saint-Denis laten schieten. Middenvelder Youri Tielemans ontbreekt in dat duel eveneens door een schorsing na een optelsom van gele kaarten.

Als gevolg van de uitsluiting vertrekt De Bruyne dit weekend alvast terug naar Italië, waar hij zich bij Napoli kan richten op de herstart van de Serie A. De Rode Duivels bezetten na drie groepswedstrijden met zes punten de tweede plek in Groep 1, op slechts één punt van koploper Frankrijk.