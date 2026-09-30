Griekse media melden onrust bij Oranje, vlak voor belangrijk duel

Griekse media vermoeden dat er onrust is rondom het Nederlands elftal. Dat zou te maken hebben met een nieuwe regel die door bondscoach Xavi is geïntroduceerd.

Het heeft alles te maken met de manier waarop de bondscoach tegenwoordig zijn opstellingen bekendmaakt. Dat doet Xavi pas vlak voor de wedstrijd. "Ik vertel de spelers pas twee uur voor de wedstrijd de opstelling. Het is mijn voorkeur. Ik wil dat alle spelers toegewijd en gemotiveerd zijn. Ik vond het als speler nooit leuk om van tevoren te weten dat ik niet zou spelen. Ik vind dat alle spelers toegewijd moeten zijn", zo legde de bondscoach onlangs uit.

Onrust

Het Griekse medium Metrosport stelt in aanloop naar Griekenland - Nederland dat dit voor onrust heeft gezorgd: 'De spelers hebben het niet goed opgenomen dat Xavi de opstelling pas een paar uur voor de wedstrijd bekendmaakt aan zijn spelers. Zo kunnen zij zich niet goed voorbereiden. Xavi verklaarde zijn keuze door te zeggen dat het de spelers juist scherp houdt. Laten we hopen dat dit laatste niet lukt voor de wedstrijd tegen Griekenland', zo valt er te lezen.

Klopt dit wel?

Het is overigens maar sterk de vraag of dit daadwerkelijk zo is, want vanuit het Oranje-kamp is geen enkele wanklank gekomen over de nieuwe regel van Xavi.

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Andere Griekse media richten zich in aanloop naar de clash tegen Nederland op het enthousiasme in het land na twee gewonnen wedstrijden: 'Het enthousiasme onder de Griekse fans is indrukwekkend na een geweldige start van de nationale ploeg. Wat een prachtige reactie van de fans. In de eerste minuten van de verkoop wilden duizenden mensen een kaartje bemachtigen. Volgens de bond stonden meer dan honderdduizend mensen op de wachtlijst.'

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond om 20.45 uur in Thessaloniki op tegen de Grieken. De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 3.