Griekenland - Nederland op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het Nederlands elftal vervolgt de Nations League-campagne donderdag met een uitwedstrijd tegen Griekenland. In Thessaloniki hoopt bondscoach Xavi Hernández de goede lijn door te trekken van de 1-2 zege in en tegen Servië. De Grieken stuntten zondag op hun beurt in Duitsland en gaan als verrassende koploper in Groep B vol vertrouwen de confrontatie met Oranje aan. Griekenland - Nederland wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat? En op welke zender? FCUpdate zet alles wat je over de wedstrijd moet weten voor je op een rij.

Hoe laat begint Griekenland - Nederland?

Het Nations League-duel tussen Griekenland en Nederland begint donderdag (1 oktober) om 20.45 uur.

Waar wordt Griekenland - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt de wedstrijd Griekenland - Nederland live uit op NPO3. De voorbeschouwing op het duel begint om 20.10 uur, direct na Andere Tijden Sport.

Wie fluit Griekenland - Nederland?

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De UEFA heeft de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida aangesteld om het duel tussen Griekenland en Nederland in goede banen te leiden. De 45-jarige arbiter floot nog niet eerder een duel van Oranje, maar had wel de leiding over een aantal Europese duels van Nederlandse clubs.

Eenmaal trok Guida daarbij een rode kaart: in september 2019 werd toenmalig AZ-speler Jonas Svensson door de Italiaan uit het veld gestuurd in een Europa League-duel tegen Partizan Belgrado, dat uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel zou eindigen.

Hoe staan Griekenland en Nederland ervoor in de Nations League?

Oranje opende het tijdperk-Xavi met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland in Amsterdam. Afgelopen zondag volgde in en tegen Servië de eerste zege onder het bewind van de Spanjaard: 1-2. Daardoor staat het Nederlands elftal na twee speelronden met 4 punten op de tweede plaats in de poule.

De Grieken zijn op hun beurt als enige land in de groep nog zonder puntverlies en gaan met zes punten dan ook fier aan kop. De ploeg van bondscoach Ivan Jovanovic knokte zich in de eerste speelronde uit bij Servië terug van een 1-0 achterstand en won uiteindelijk met 1-2. Zondag zorgden Griekenland vervolgens voor een enorme verrassing, door Duitsland in Augsburg met 0-1 te kloppen.

Onderlinge balans Nederland - Griekenland

Griekenland en Nederland stonden tot op heden elf keer tegenover elkaar. De balans is ruim in het voordeel van Oranje, dat negen keer won, eenmaal gelijkspeelde en slechts een keer verloor. Dat gebeurde ruim tien jaar geleden, op 1 september 2016. In een oefenwedstrijd in Eindhoven trokken de Grieken, mede dankzij een doelpunt van de latere PSV'er Kostas Mitroglou, met 1-2 aan het langste eind.

De allereerste confrontatie tussen Griekenland en Nederland vond plaats in 1972, ook in vriendschappelijk verband. Die wedstrijd leverde direct ook de (tot op heden) grootste zege voor Oranje op: 0-5. Geen van de doelpuntenmakers in die wedstrijd is anno 2026 nog in leven: Barry Hulshoff en Johan Cruijff waren allebei tweemaal trefzeker en Johan Neeskens scoorde één keer.

De laatste keer dat Nederland op Griekenland stuitte was in de kwalificatiereeks voor het Europees Kampioenschap van 2024. Toen werd zowel uit als thuis gewonnen: in Eindhoven werd het 3-0 door voor Oranje door doelpunten van Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst. In Athene werd het 0-1 voor Nederland. Weghorst zag in dat duel na een klein halfuur een penalty gestopt worden door Odysseas Vlachodimos, maar aanvoerder Virgil van Dijk hield in minuut 93 zijn hoofd wél koel vanaf de stip en schonk Oranje alsnog de zege.