Lamine Yamal leidt Spanje naar zege en blijft imponeren met bizarre statistieken

heeft opnieuw geschitterd voor Spanje. De negentienjarige aanvaller was met twee doelpunten en een assist de grote man in de 4-1 overwinning op Kroatië en zette daarmee zijn uitstekende vorm bij de nationale ploeg voort.

Spanje kende een droomstart in Sevilla. Al na twee minuten werd Yamal vrijgespeeld aan de rechterkant, waarna hij de bal beheerst in de verre hoek schoof. De Kroatische verdediging kreeg vervolgens nauwelijks tijd om adem te halen, al voorkwam Dominik Livaković even later de 2-0.

Daar is 'ie alweer.. LAMINE YAMAL! ♥️

Net als tegen Engeland is het na 𝟐 minuten raak 🌟#ZiggoSport #UEFANationsLeague #ESPCRO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2026

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Kroatië kwam na een klein half uur verrassend langszij. Ivan Perišić kreeg ruimte aan de linkerkant en vond Dion Beljo, die raak kopte. De gelijkmaker bracht Spanje echter niet van de wijs. Niet veel later nam Yamal opnieuw zijn verantwoordelijkheid bij een gevaarlijke aanval. Zijn voorzet werd door Marc Pubill binnengekopt: 2-1.

Na rust hield Spanje de wedstrijd onder controle. De ploeg van Luis de la Fuente hoefde niet meer voortdurend vol druk te zetten en wachtte rustig op nieuwe mogelijkheden. Die kwamen er uiteindelijk opnieuw via Yamal.

In de 63ste minuut kreeg de aanvaller de bal van Pedri, waarna Pubill met een overstapje ruimte creëerde. Yamal kwam vanaf rechts dicht bij de achterlijn en koos onverwacht voor een schot in de korte hoek. Via de paal verdween de bal tegen de touwen. Daarmee was de wedstrijd beslist. Yamal werd vijf minuten later naar de kant gehaald, waarna Nico Williams in de slotfase nog voor de 4-1 zorgde.

Lamine Yamal.. wie anders? 😳

Een heerlijke assist van Pedri en de aanvaller drukt af 🙇‍♂️#ZiggoSport #UEFANationsLeague #ESPCRO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2026

Voor Yamal betekent zijn optreden opnieuw een indrukwekkende statistiek. De aanvaller is in zijn laatste acht wedstrijden voor club en land betrokken geweest bij liefst 18 doelpunten. Zijn combinatie van doelgerichtheid, creativiteit en individuele klasse zorgt er ondertussen voor dat zijn naam steeds nadrukkelijker wordt genoemd als mogelijke winnaar van de Ballon d'Or.

Ook Spanje blijft zijn uitstekende reeks voortzetten. Na de 2-3 overwinning op Engeland rekende de wereldkampioen nu overtuigend af met Kroatië. De Spanjaarden zijn inmiddels 41 wedstrijden op rij ongeslagen; de laatste nederlaag dateert van maart 2023.

Spanje krijgt zaterdag alweer de kans om die indrukwekkende reeks verder uit te bouwen. Dan wacht het duel met Tsjechië.