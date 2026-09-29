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Vader Kerkez sneert op social media naar Ajax-aanvaller na opstootje

29 september 2026, 21:23
Alisson, Konaté, Ekitike, Van Dijk, Gravenberch, Gakpo, Kerkez, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai en Jones van Liverpool
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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De vader van Milos Kerkez heeft zich op opvallende wijze gemengd in de rel rond zijn zoon en Ajax-aanvaller Viktor Tsygankov. Na het Nations League-duel tussen Hongarije en Oekraïne plaatste Kerkez senior een foto van het opstootje op Instagram, voorzien van een opvallend Russisch muziekje.

Het incident vond plaats diep in de blessuretijd van de wedstrijd in Boedapest. Nadat Oekraïne-aanvaller Oleksandr Nazarenko zijn tweede gele kaart kreeg, ontstond er een opstootje. Tsygankov kreeg eerst een duw van Dominik Szoboszlai, waarna de Ajax-aanvaller verhaal ging halen bij de Liverpool-middenvelder. 

De situatie escaleerde vervolgens en ook Kerkez raakte erbij betrokken. De Hongaarse verdediger, Szoboszlai, Tsygankov en Mykola Matvienko kregen allemaal een gele kaart.  

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Na afloop wees Szoboszlai naar Tsygankov als degene die de situatie had laten escaleren. Volgens de Liverpool-speler wilde de Ajacied Kerkez aanvallen, waarna het opstootje verder uit de hand liep.

De vader van Kerkez liet het daar echter niet bij zitten. Hij plaatste op Instagram een foto van het moment waarop zijn zoon en Tsygankov tegenover elkaar staan. Onder de foto zette hij het nummer 'Russian Paradise' van de Russische artiest AK-47.

Daarmee lijkt Kerkez senior duidelijk zijn steun aan zijn zoon uit te spreken na het incident. De opvallende Instagram-story zorgt ondertussen voor de nodige aandacht, zeker vanwege de keuze voor het Russische nummer.  

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Viktor Tsygankov

Viktor Tsygankov
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (15 nov. 1997)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
1
2025/2026
Girona
32
6
2024/2025
Girona
27
2
2023/2024
Girona
30
8

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