De Premier League haalt dinsdag in een vernietigend statement ongekend hard uit naar Manchester City na het vonnis in het langlopende onderzoek. Volgens de competitie heeft de club bijna een decennium lang "systematisch" de regels aan de laars gelapt. Het dossier geldt dan ook als de belangrijkste tuchtzaak uit de geschiedenis van de competitie.

Een onafhankelijke commissie oordeelt dat City schuldig is aan alle aanklachten rondom zware financiële overtredingen, uitgesmeerd over een periode van negen seizoenen. Daarnaast wordt de club ook schuldig bevonden aan het overgrote deel van de aanklachten voor het stelselmatig dwarsbomen en tegenwerken van het officiële onderzoek.

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Premier League-directeur Richard Masters neemt geen blad voor de mond over de uitspraak. "De kernbeslissing stelt vast wat er bij Manchester City in deze periode is gebeurd. Het beschrijft hoe de club bijna tien jaar lang systematisch de regels van de Premier League heeft overtreden."

City maakte volgens de competitieleiding handig gebruik van schijnconstructies met commerciële partners. Op die manier werden inkomsten kunstmatig opgepompt en bleven de daadwerkelijke uitgaven slim buiten beeld. Uit berekeningen van de onderzoekscommissie blijkt dat de totale financiële impact van deze foefjes in de onderzochte jaren opliep tot meer dan 900 miljoen pond.

Voor Masters voelt de uitkomst als een absolute bevestiging dat het onderzoek noodzakelijk was. "Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van de Premier League om de regels, die door de clubs zelf zijn goedgekeurd, te handhaven om de integriteit van de competitie te beschermen."

Bij Manchester City reageren ze via een officieel clubstatement ziedend op het oordeel: de club laat weten "teleurgesteld en verrast" te zijn door het besluit van het panel. De club ontkent alles en beweert dat er "een uitgebreide hoeveelheid onweerlegbaar bewijs" ligt dat hun onschuld aantoont. De beslissing rammelt volgens de clubleiding aan alle kanten en bevat "duidelijke materiële fouten in recht, principe en feiten."

City laat het er dan ook niet bij zitten en kondigt direct aan alle juridische registers open te trekken. De club stelt dat ze acht jaar lang keurig constructief heeft meegewerkt en had verwacht dat de leiding van de competitie als een onafhankelijke en onpartijdige toezichthouder te werk zou gaan.

Toch is de kous hier nog lang niet mee af. De daadwerkelijke straf voor Manchester City moet namelijk nog worden vastgesteld in een aparte zitting. Daarbij liggen officiële boetes, fikse puntenmindering en verstrekkende sportieve sancties allemaal open op tafel.

Manchester City heeft van de tuchtcommissie tot vrijdag 2 oktober gekregen om officieel in beroep te gaan tegen de harde conclusies. De leiding van de club heeft al laten weten dat ze zolang de zaak onder de rechter is, geen enkel woord meer kwijt wil aan de media.

Directeur Richard Masters hoopt ondertussen juist op een snelle afronding van het hoofdpijndossier. "Deze disciplinaire zaak en deze beslissing zijn de belangrijkste in de geschiedenis van de Premier League. Nu we de beslissing van de commissie hebben, willen we snel door de rest van het proces heen om duidelijkheid te bieden aan de competitie, onze clubs en onze fans."

Het complete rapport blijft overigens voorlopig nog even geheim. De competitie heeft tot nu toe slechts een beknopte samenvatting naar buiten gebracht en belooft de rest van het dossier pas openbaar te maken zodra de geldende reglementen dat toelaten.