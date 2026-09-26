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Manchester City mogelijk bestraft met degradatie uit Premier League

26 september 2026, 11:43   Bijgewerkt: 11:49
Manchester City mogelijk bestraft met degradatie uit Premier League
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Manchester City hangt een zware straf boven het hoofd. De Engelse topclub is volgens Britse media schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten die de Premier League tegen de club heeft ingediend. De gevolgen kunnen groot zijn: volgens de berichtgeving dreigt zelfs degradatie uit de Premier League.

De geruchtmakende zaak draait om structurele financiële overtredingen tussen 2008 en 2018. Na een formele hoorzitting in het najaar van 2024 bereikt het dossier nu zijn absolute climax.

De aanklachten werden in 2023 officieel ingediend door de competitieorganisatie na een jarenlang onderzoek naar de boeken van de club. Manchester City hield tijdens het hele proces vol onschuldig te zijn en blijft voorlopig gewoon actief in alle competities in afwachting van de definitieve strafmaat en het aangekondigde beroep. De uitspraak slaat desondanks in als een bom in Engeland.

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The Telegraph spaart de clubleiding van Manchester City allerminst en eist dat de sportieve erfenis van de afgelopen decennia direct wordt afgepakt. De Britse kwaliteitskrant schrijft: "De meest ingrijpende juridische uitspraak in de geschiedenis van het Engelse voetbal moet ertoe leiden dat de in die periode gewonnen trofeeën uit de statistieken worden geschrapt. Voor Manchester City is er nu geen ontkomen meer aan. Elk van de twintig grote trofeeën moet betwist worden."

In dezelfde analyse trekt de krant een opvallende parallel met de wielersport en de roemruchte dopingzaak rond oud-renner Lance Armstrong.

Seizoen

Trainer

Belangrijk detail / Record

2011/2012

Roberto Mancini

Gewonnen op doelsaldo (+8) na een legendarische 3-2 ontknoping tegen QPR op de slotdag.

2013/2014

Manuel Pellegrini

De tweede Premier League-titel, behaald met twee punten voorsprong op Liverpool.

2017/2018

Pep Guardiola

Het legendarische 'Centurions'-seizoen waarin City als eerste club ooit 100 punten behaalde.

BBC schetst sportieve degradatiescenario's

De BBC belicht ondertussen hoe een sportieve straf er in de praktijk uit kan komen te zien binnen de reglementen van de Engelse competitie. De Britse omroep stelt: "Als City uit de Premier League wordt gezet, verliest de club haar lidmaatschap en degradeert het vanaf het einde van het seizoen naar een lagere divisie. Dat zou ook kunnen gebeuren door een zodanig zware puntenaftrek dat ze feitelijk zouden degraderen."

The Times weet op haar beurt dat de concurrentie binnen de Premier League de uitspraak aangrijpt om zware juridische stappen voor te bereiden. De krant schetst de situatie rond de rivaliserende clubs: "Clubs uit de Premier League overwegen juridische stappen te ondernemen naar aanleiding van de veroordeling van Manchester City voor bijna alle aanklachten met betrekking tot schendingen van de financiële reglementen van de competitie. Verschillende teams hebben enige tijd geleden vooraanstaande advocaten ingeschakeld om te achterhalen waar ze mogelijk recht op hebben, en een aantal clubs overlegt hierover met elkaar."

De financiële belangen die daarbij op tafel liggen, lopen gigantisch in de papieren door het mislopen van inkomsten uit het Europese topvoetbal. "Sommige clubs zouden bijvoorbeeld kunnen beweren dat ze zich niet hebben gekwalificeerd voor de lucratieve Champions League, vanwege de regelovertredingen van Manchester City. En dat ze daardoor mogelijk sponsorbonussen zijn misgelopen. City wacht mogelijk een collectieve rechtszaak, waarbij de andere Premier League-clubs zich verenigen om een schadevergoeding te eisen", aldus de krant.

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5
4
12
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11
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Brentford
5
6
9
5
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5
4
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