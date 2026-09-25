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Xavi is diep onder de indruk van één man na Nederland - Duitsland

25 september 2026, 12:36
Xavi
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Bondscoach Xavi Hernández is lyrisch over het optreden van Marc ter Stegen tijdens het duel tussen Nederland en Duitsland (1-1). De doelman van de Duitsers was volgens de Spaanse coach de reden dat de Duitsers de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk met één punt verlieten.

Direct na het laatste fluitsignaal zochten de bondscoach van het Nederlands elftal en de doelman elkaar op voor een omhelzing. De twee kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona. Daar wonnen ze in 2015 samen de Champions League en werkte Ter Stegen later ook onder Xavi, toen hij actief was als hoofdtrainer in Camp Nou.

Xavi is lovend over Ter Stegen

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Op de persconferentie na afloop van Nederland - Duitsland sprak Xavi lovend over de doelman: "Hij speelde een ongelooflijke wedstrijd, dat heb ik Marc na de wedstrijd ook gezegd. Hij is een goede vriend, een topkerel, een top professional. Ik ben blij voor hem, maar hij speelde wel tegen ons... Duitsland heeft zijn punt vandaag aan Marc te danken!"

De waardering bleek geheel wederzijds. Ter Stegen was na afloop van het duel namelijk ook lovend over zijn oud-trainer: "Ik zei hem dat hij in korte tijd een heel goede ploeg heeft opgebouwd en dat ik heel blij voor hem ben. Xavi is een aardig persoon en het is voor mij een voorrecht geweest om bij Barcelona met en onder hem te spelen."

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Nederland - Duitsland

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
0
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0

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